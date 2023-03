Gianluigi Donnarumma commette un'altra papera col PSG, l'ultima di una serie tra vari campionati e coppe. Si scatena perciò il processo mediatico sui social

05-03-2023 11:30

Gianluigi Donnarumma non conosce vie di mezzo: o parate notevoli, o papere plateali che sollevano un turbinio di critiche, tertium non datur. E anche questa settimana il portiere del Paris Saint-Germain è finito nell’occhio del ciclone.

L’ultima papera di Donnarumma: rischio rimonta con il Nantes

Anche perché non parliamo semplicemente di un errore, come vedremo, ma anche del fatto che le leggerezze dell’estremo difensore hanno spianato la strada ad una clamorosa (e mortificante per il PSG) rimonta da parte del Nantes nella partita giocata ieri. Nel match della Ligue 1 infatti i parigini stavano conducendo per 2-0, quando Blas al 31′ ha insaccato una rete che era più un cross dalla sinistra dalla linea di fondo, sorprendendo un Donnarumma fattosi trovare non pronto e in posizione non adeguata, avanti rispetto alla linea di porta offrendo spazio adeguato per far filtrare una palla venefica come quella di Blas (e forse era più concentrato da quanto stava avvenendo davanti a lui al centro dell’area).

Alla fine il PSG si è rimesso in careggiata vincendo per 4-2 contro gli avversari della Juve nei playoff di Europa League, ma Donnarumma se l’è vista poi di nuovo brutta con un tap-in potenzialmente rischioso di Hadjam. Probabilmente la papera ha condizionato mentalmente il portiere, che non riesce ad uscire da una spirale di errori che puntualmente si ripropongono tra i pali.

Le leggerezze di Donnarumma

Non è questo lo spazio per fare una carrellata esaustiva, ma giusto per rinfrescare la memoria pensiamo all’andata degli ottavi di finale contro il Bayern Monaco che il PSG ha giocato lo scorso mese, e dove questi ultimi hanno ceduto per 1-0: la rete dei baveresi – realizzata da Coman – è stata anche frutto di una mancanza di riflessi adeguata del portiere ex Milan, che si è lasciato sfilare la palla sotto al corpo. E dire che in almeno tre occasioni lo stesso Donnarumma ha evitato la goleada tedesca.

Come abbiamo accennato, esiste una lista più dettagliata delle papere del portierone di Castellamare di Stabia realizzate sia nei campionati (Ligue 1 e Serie A), che nelle coppe (celebre la leggerezza con cui Donnarumma faticò a liberarsi del pallone nella sfida per l’accesso ai quarti di Champions League contro il Real Madrid, e con Benzema che non ebbe molti problemi a sorprendere il difensore dei pali per trovare le rete), che negli impegni con la Nazionale.

Sui social si scatenano le critiche

Eppure parliamo del portiere che ha avuto un ruolo cruciale nel regalare all’Italia il titolo europeo nel 2021, ma evidentemente c’è anche un problema di tenuta mentale. Ed ovviamente il tribunale vivente dei social non ha perso occasione per trascinare alla sbarra Donnarumma.

Scrive un utente su Twitter, in merito all’ultima leggerezza: “L’impostazione del ‘sto fermo senza piegarmi sulle gambe, tanto te la paro’ di Donnarumma mi ha sempre fatto impazzire. Pesa 128kg, serve una gru per muoverlo, e si permette il lusso di piegarsi all’ultimo. La centesima papera in 2 anni”. E ancora, su Facebook altri scrivono: “Decisamente sopravvalutato. Penso che al PSG si siano pentiti di aver speso tutti quei soldi per prenderlo”, “Inspiegabile per chi lo osanna ancora fra i migliori portieri. Sarebbe la normalità per lui… ma nessuno lo capisce”.

E anche dall’estero non sono meno teneri: “Felice del fatto che il Real Madrid non l’abbia ingaggiato. È un disastro!”, “È il portiere più sopravvalutato”, “Hanno tolto Navas per questo tizio”. E mentre chi preconizza un futuro nelle serie minori, si leva anche qualche voce a difesa, come quella di questo commentatore web a proposito dell’ultimo episodio controverso: “Facciamo notizia perché é Donnarumma, non é la prima volta che un portiere viene beffato perché da lì si aspetta un cross. Fa mezzo passo fuori come avrebbero fatto il 99% dei portieri”.

ITALIAMEDIA