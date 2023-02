Striscioni inequivocabili esposti dai tifosi canarini prima del match con i bianconeri. Il ricordo va alla semifinale del 1995/96 di Champions League persa con la Vecchia Signora.

24-02-2023 15:15

I tifosi del Nantes non sono certamente dei sostenitori del modello Juventus, anzi… Prima del match con i bianconeri, la tifoseria ha esposto degli striscioni piuttosto eloquenti circa il loro pensiero nei confronti del club bianconero.

Nantes-Juventus, striscioni contro la società bianconera

“Club di imbrogli, trucchi e repressione … 27 anni, sempre lo stesso leitmotiv”, queste la parole apparse sugli striscioni mostrati dalla tifoseria del Nantes prima della sfida di Europa League con la Juventus.

I fan dei canarini non hanno mai dimenticato l’eliminazione dalla Champions League, edizione 1995/96, ad opera della Vecchia Signora. Un ricordo che tormenta, da 27 anni, i tifosi del Nantes.

Nantes, il ricordo della sfida persa a Torino 27 anni fa

In particolare, c’è ancora tanta rabbia per quanto accaduto a Torino, allo Stadio delle Alpi, il 3 aprile 1996. Dopo aver vinto, a sorpresa, la sfida in terra francese per 3-2, il Nantes ha la ghiotta occasione di conquistare la finalissima di Champions League.

A Torino, i francesi si difendono con ardore ma, al 44′, viene espulso per doppia ammonizione Bruno Carotti. Un episodio che condiziona la gara. Nella ripresa, Gianluca Vialli e Vladimir Jugovic regalano ai bianconeri la vittoria per 2-0 e la qualificazione alla finalissima (che poi verrà vinta contro l’Ajax).

Tra i tifosi del Nantes e quelli della Juventus antipatia assoluta

Gli striscioni esposti dai gialloverdi certificano come ci sia ancora tanto astio nei confronti della Juventus. I guai extra campo che sta vivendo la società bianconera sono visti dai tifosi del Nantes come un “continuo” di quello che, secondo il loro punto di vista, la Juventus avrebbe fatto nel passato.

“Imbrogli, trucchi e repressione”, queste le parole usate per attaccare verbalmente la Vecchia Signora. Purtroppo per i canarini, come nel 1996, anche questa volta è stata la Juventus a sorridere. I bianconeri sono agli ottavi di Europa League, il Nantes è fuori dall’Europa.