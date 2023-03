Ancora una volta, il sogno di vincere la Champions League è svanito. Sotto accusa Verratti e il portiere italiano che se la prende con l'arbitro azzurro.

09-03-2023 11:01

Anche quest’anno, il PSG non coronerà il suo grande sogno, quello di vincere la Champions League. L’ennesimo fallimento di una società che ha e sta investendo capitali enormi per salire sul tetto d’Europa.

PSG eliminato da un ottimo Bayern Monaco, Verratti da 2 in pagella

Ancora una volta, il PSG ha visto scivolare via il grande sogno di vincere la Champions League. Un eccellente Bayern Monaco non ha dato chances a Leo Messi e compagni, eliminati in maniera chiara (i bavaresi hanno vinto entrambe le gare disputate).

Per il PSG si tratta di una cocente eliminazione, l’ennesima per un club che è stato costruito per arrivare fino in fondo nella massima manifestazione europea. L’Equipe, uno dei massimi media francesi, ha stroncato il PSG con tanto di 2 in pagella a Marco Verratti, uno dei peggiori in campo.

Eliminazione PSG, Donnarumma se la prende con Orsato

Sotto accusa anche Gigio Donnarumma. L’ex portiere del Milan continua ad essere beccato dai tifosi del PSG. Questa volta il portiere azzurro non ha fatto parlare di sé per qualche papera ma per un battibecco con l’arbitro del match, ovvero l’italiano Daniele Orsato.

Gigio Donnarumma, in particolare, ha attaccato verbalmente il fischietto italiano reo, secondo il portiere del PSG, di non aver visto un fuorigioco nell’occasione del raddoppio bavarese con Serge Gnabry: “Uno lo fischi?”, le parole usate dall’estremo difensore italiano. In realtà il gol di Serge Gnabry è risultato regolare.

PSG, Mbappé amareggiato non cambia idea sul futuro

Tra i più tristi al termine della sfida persa con il Bayern Monaco sicuramente Kylian Mbappé che puntava molto, anche a livello personale, su questa Champions League. “Un’altra delusione. Fino a quando? Non lo so, io parlo di questa stagione, è la cosa più importante, non mi interessa altro. Abbiamo perso contro una grande squadra. Ora ci resta il campionato e speriamo di vincerlo”, le sue parole riportate da Marca.

Nessun cambio di rotta riguardo al suo futuro: “Se sto pensando al mio futuro? No, no… sono tranquillo, L’unica cosa che conta per me in questa stagione è vincere il campionato e poi si vedrà“.