PSG, Donnarumma: "Purtroppo la Champions è così. Milan bel segnale"

Il portiere azzurro ha commentato l'eliminazione agli ottavi contro il Bayern e la qualificazione ai quarti dei rossoneri.

08-03-2023 23:50

Anche quest’anno la corsa del Paris Saint-Germain in Champions League si è fermata agli ottavi di finale. Gianluigi Donnarumma ha commentato così a Sky il ko in casa del Bayern Monaco: “Purtroppo la Champions è così, nel primo tempo dovevamo fare di più, poi su un errore abbiamo preso gol. È una delusione immensa, siamo incavolati e dobbiamo guardare al campionato, ma stasera siamo molto delusi”.

Gigio è poi tornato sulla decisione di passare dal Milan al PSG: “Io sono orgoglioso della mia scelta, non c’è mai stato un minimo dubbio, nessun ripensamento“. Infine, sulla qualificazione ai quarti dei rossoneri: “È un gran segnale per il calcio italiano il passaggio del turno, cosa che a noi non è riuscita, sono contento per i miei ex compagni”.