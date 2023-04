Psg, Donnarumma: "Il mio futuro è qui"

Il portiere campano è certo: "Voglio conquistare tanti trofei"

Il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Donnarumma in una intervista a BeIn Sports ha parlato del suo futuro: “Il mio futuro è qui, a Parigi, e spero di conquistare tanti trofei e belle vittorie per questo club, che mi ha dato e continua a darmi sempre tanta fiducia. Spero di ripagarlo così. Sono davvero felice qui, mi sento come a casa”.

Il bilancio della sua stagione è molto positivo nonostante la Champions sfumata: “Sono molto soddisfatto. E’ normale che la prima stagione sia stata un po’ complicata, ma in questa seconda sta andando molto meglio. Ho tanti amici e sto bene a Parigi”.