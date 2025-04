Pagelle di Parma-Juventus 1-0: Pellegrino si mangia Kelly. Leoni si mette in tasca Vlahovic e Kolo Muani

I top e flop del match del Tardini per la 33a giornata di Serie A. La Vecchia Signora paga a caro prezzo l'unico errore difensivo della partita.

Dopo aver fermato l’Inter il Parma si ripete pure con la Juventus. Solo che stavolta i gialloblù portano a casa l’intera posta in palio. A decretare la quarta sconfitta stagionale dei bianconeri, prima dell’era Tudor, è un gol di Pellegrino allo scadere del primo tempo. Sterile la reazione della Vecchia Signora nella ripresa, nonostante i tentativi di rianimarla con gli uomini di qualità della panchina. La corsa Champions si complica.

Le scelte di Chivu e Tudor

Il Parma arriva da 5 pareggi consecutivi e da un percorso verso la salvezza che non è ancora portato a compimento. Cristian Chivu ci prova con le due punte pesanti, Bonny e Pellegrino, selezionate per l’occasione nel 3-5-2 dei ducali. Restano fuori, pertanto, tutti gli esterni offensivi come Man, Cancellieri e Almqvist.

Anche la Juve opta insolitamente per due attaccanti puri. Oltre a Vlahovic, perno della squadra di Tudor, trova spazio infatti pure Kolo Muani che gioca alle spalle del serbo in compagnia di Nico Gonzalez. Per il resto torna titolare Cambiaso che agisce da esterno a tutto campo.

Pellegrino gela una brutta Juve

L’inizio è sfortunato per il Parma, che dopo pochi minuti perde sia Vogliacco che Bernabé per infortunio. La Juve in avvio è piuttosto irriconoscibile, passiva a differenza delle prime uscite con Tudor. Scarseggiano anche le occasioni da gol in una partita sotto ritmo. Quella buona capita sulla testa di Pellegrino che salta su Kelly e non lascia scampo a Di Gregorio.

Conceicao e Yildiz non bastano

Un problema fisico richiama subito fuori uno spento Vlahovic. Tudor prova a rivitalizzare la Juve inserendo prima Conceicao e poi Yildiz. I bianconeri alzano i giri del motore ma non quanto basta per rimettersi in carreggiata. Il finale è da tutto per tutto, sebbene Suzuki non venga chiamato a parate importanti. Così i tre punti finiscono ai ducali: manna per la salvezza. Per la Vecchia Signora la Champions si allontana.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 6 Non può nulla sul colpo di testa di Pellegrino e il Parma non lo impegna più di tanto per il resto.

Top e flop