Juventus, doppia beffa per Kolo Muani: ecco cosa è successo

Tutto sembra remare contro l'attaccante, che rischia una nuova panchina dopo la decisione di rinviare il match di col Parma per la morte del Papa

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Tutto sembrare remare contro Kolo Muani. Anche il rinvio della partita contro il Parma. Già, Tudor con ogni probabilità recupererà il gioiello Yildiz, che domani sarà impiegato proprio al posto del francese, atteso da una nuova panchina al Tardini. Il futuro dell’ex Psg è segnato: difficile, se non impossibile, che la Juventus decida di trattarne l’acquisto.

Juventus, la parabola discendente di Kolo Muani

Cinque gol nelle prime tre uscite in bianconero, poi il blackout. Kolo Muani sembrava potesse tirar fuori dalle sabbie mobili la Juve di Thiago Motta, invece si è inceppato praticamente subito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E peggio è andata da quando l’italo-brasiliano è stato rimpiazzato da Tudor, che ha spedito l’attaccante francese in panchina rilanciando invece Vlahovic. Nelle tre partite del tecnico croato Kolo ha collezionato solo 47′ in campo, nelle ultime due uscite contro Roma e Lecce.

Doppia beffa per il francese: ecco perché

Altro che chance di riscatto. Kolo Muani avrebbe dovuto sostituire l’acciaccato Yildiz nel match che si sarebbe dovuto disputare a Pasquetta contro il Parma, ma il rinvio stabilito per la morte di Papa Francesco rispedisce l’ex Paris Saint-Germain in panchina.

Sì, perché il numero 10 turco è sulla via del recupero e domani dovrebbe essere regolarmente in campo, con Nico Gonzalez candidato a occupare l’altra casella sulla trequarti se Koopmeiners non dovesse farcela. Insomma, il momentaccio no del transalpino è destinato a proseguire.

Deciso il futuro di Kolo Muani: cosa farà la Juve

Se dopo le prime uscite Giuntoli sembrava stesse già studiando la strategia per trattenere Kolo in bianconero, ora la soluzione si è completamente ribaltata. La Juventus non è soddisfatta del rendimento del calciatore e lo stesso calciatore non vede il suo futuro ancora in Italia.

Dalla Francia rimbalza la notizia che delinea il futuro del classe 1998: il club piemontese non farà nulla per riscattarlo. Soprattutto se dovesse essere confermato Tudor in panchina. In caso di cambio tecnico, sarà il nuovo allenatore a indicare la via. Ma di certo il club non ha intenzione di sostenere investimenti pesanti. Ai campioni della Ligue 1 potrebbe al massimo venir chiesto di estendere il prestito per un’altra stagione.