Juventus già in Champions? I sospetti del web e il calendario: a Lazio, Roma e Bologna serve un miracolo

A due giornate dalla fine del campionato e con un solo posto rimasto a disposizione per la Champions, il destino è tutto nelle mani della squadra di Tudor. Ma sui social è protesta

Cade l’imbattibilità della Roma, l’Atalanta festeggia la qualificazione in Champions League ed esulta anche la Juventus, che condivide sì il quarto posto con la Lazio, ma ora il destino è tutto nelle sue mani. Mentre sul web monta la polemica, che va ad aggiungersi alla furia di Ranieri contro il Var, a biancocelesti, giallorossi e Bologna serve un miracolo o quasi per scalzare la Signora: il calendario a 180 minuti dalla fine del torneo.

Volata Champions: sorride la Juventus, ecco perché

Dopo 19 partite senza sconfitte, la Roma ha alzato bandiera bianca al Gewiss nello scontro diretto con l’Atalanta dell’ex Juve Gasperini. Madama ringrazia sentitamente il tecnico di Grugliasco: ora l’ultimo posto Champions rimasto a disposizione è davvero a un passo, nonostante il pareggio beffa dell’Olimpico con la Lazio.

La classifica vede bianconeri e aquile a quota 64 punti: finisse così la Serie A, a staccare il biglietto per la coppa dalle grandi orecchie sarebbe la squadra di Tudor, che è in vantaggio negli scontri diretti. Le ultime due partite sembrano sembrano strizzare l’occhio alla Juventus, che riceverà la visita dell’Udinese allo Stadium prima di congedarsi al Penzo contro un Venezia tornato prepotentemente in corsa per la salvezza grazie alla preziosa vittoria ottenuta ai danni della Fiorentina. In caso di doppio successo, sarebbe Champions.

A Lazio, Roma e Bologna serve un’impresa

L’undici di Baroni è chiamato a una trasferta da brividi con l’Inter, che, portatasi a -1 dal Napoli, ora punta all’impresa scudetto-Champions per rendere l’annata memorabile. Da non sottovalutare l’ultima in casa con il Lecce, scivolato al terzultimo posto che significa retrocessione tra i cadetti. La Roma insegue a 63 e non intende darsi per vinta: per sperare, però, dovrà battere il Milan on fire di Conceicao e poi il Torino a domicilio.

Quindi il Bologna: la trasferta di Firenze arriva dopo la finalissima di Coppa Italia con i rossoneri, l’ultima è al Dall’Ara col Genoa. Nel pentolone ci mettiamo anche il Diavolo, che col nuovo sistema di gioco ha centrato tre vittorie di fila. La quarta piazza dista 4 lunghezze, per cui è davvero una mission impossible: Leao &co. proveranno a vincere le rimanenti due gare, poi si vedrà. Il destino delle inseguitrici è, però, in mano alla Juve, che deve perdere punti per far rientrare in corsa le altre. Se tre o più squadre arrivassero a pari punti, conterebbe la classifica avulsa.

Classifica e calendario delle ultime due giornate

Juventus (64 punti): Udinese (c), Venezia (t).

Udinese (c), Venezia (t). Lazio (64): Inter (t), Lecce (c).

Inter (t), Lecce (c). Roma (63): Milan (c), Torino (t).

Milan (c), Torino (t). Bologna (62): Fiorentina (t), Genoa (c).

Fiorentina (t), Genoa (c). Milan (60): Roma (t), Monza (c).

I sospetti del web dopo Atalanta-Roma

Al triplice fischio della sfida Champions andata in scena a Bergamo è esplosa la contestazione di Ranieri, che ha criticato l’arbitro Sozza e il Var in diretta tv per il rigore concesso e poi cancellato in seguito al contatto Pasalic-Koné. Il ‘Claudio furioso’ è stato spalleggiato dalla protesta montata sul web, dove molti tifosi non hanno digerito la direzione di gara del fischietto milanese.

Ma c’è chi è andato oltre: sui social spunta anche la tesi del complotto. “Ieri non è stata favorita l’Atalanta, ma come al solito la Juve” sentenzia Andrea su X. “Il labiale di Sozza con De Roon: ‘Il contatto c’è’. Uno scandalo” rincara Freder. Sul campionato sta per calare il sipario, i giochi sono ancora aperti e le polemiche più roventi che mai.