Inter, dopo il pari del Napoli la reazione di Inzaghi: come la squadra ha appreso il risultato

Durante il viaggio di rientro a Milano, la squadra di Inzaghi ha seguito la sfida tra Napoli e Genoa: la volata scudetto è più viva che mai

L’Inter ha vinto a Torino, il Napoli è stato fermato da un pari dal Genoa di Vieira. Ora i nerazzurri sono tornati a -1 e il testa a testa scudetto è più vivo che mai. Per i nerazzurri si è appena chiusa una settimana indimenticabile, contrassegnata da forti emozioni e continui cambi di scenario. Quando le chance nella corsa al tricolore sembravano ridotte all’osso, d’un tratto si sono riaccese le speranze. Ieri, al ritorno da Torino, la squadra di Simone Inzaghi ha seguito con grande attenzione la sfida del Maradona sul pullman. Al triplice fischio di Napoli-Genoa, il termometro dell’entusiasmo è salito vertiginosamente, già ai massimi livelli dopo il trionfo europeo contro il Barcellona a San Siro.

La felicità dell’Inter

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, durante il viaggio di rientro da Torino a Milano, tutti gli occhi erano puntati su Napoli-Genoa. La squadra di Vieira è scesa in campo con personalità e in casa Inter si respirava la sensazione che lo sgambetto ai partenopei fosse tutt’altro che impossibile. Il 2-2 finale ha infatti rimescolato le carte in vetta, riaccendendo la corsa Scudetto.

Sul pullman interista, al triplice fischio, è scattato un piccolo sussulto di gioia. Chiaramente, nessun festeggiamento eccessivo, anche perché il destino del titolo resta ancora nelle mani del Napoli di Conte. Ma la pressione adesso è ampiamente distribuita, e il margine minimo di vantaggio porta inevitabilmente nuove responsabilità agli azzurri. Anche Inzaghi e i suoi sanno bene che, a due giornate dalla fine e con un solo punto di distacco, non sono più ammessi passi falsi.

Inter, che settimana!

Sette giorni da montagne russe per la Beneamata. Dalla battaglia epica con il Barcellona, che ha consegnato la finale di Champions, al turnover vincente contro il Torino: tutto è andato nel verso giusto. Inzaghi ha gestito al meglio le energie, ha fatto rifiatare i titolari, e con una formazione rinnovata ha espugnato il campo granata per 2-0.

Soprattutto, non si sono registrati nuovi problemi fisici: un aspetto fondamentale in vista del doppio obiettivo di fine stagione. Il pareggio del Napoli ha poi aggiunto una dose extra di ottimismo, facendo tornare l’Inter a -1. La squadra è consapevole di dover restare concentrata. Inzaghi lo ha ribadito chiaramente dopo la gara con il Torino: “Non è più nelle nostre mani, dobbiamo cercare di fare partite serie come stasera”.

Calendari di Inter e Napoli

Ultimi 180 minuti di fuoco per il titolo. Il calendario della Serie A prevede le ultime due giornate in contemporanea, il 18 e il 25 maggio. L’Inter affronterà in casa la Lazio, poi chiuderà il campionato a Como. Il Napoli, invece, se la vedrà prima con il Parma, poi farà visita al Cagliari. Ma per i nerazzurri c’è anche un’altra data cerchiata in rosso: il 31 maggio, a Monaco di Baviera, li aspetta il PSG nella finalissima di Champions League. Un finale di stagione da batticuore, con lo Scudetto che torna in bilico e l’Europa che chiama.