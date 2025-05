Pagelle di Torino-Inter 0-2: Zalewski e Asllani, le riserve di Inzaghi funzionano. C'è pure Taremi

La cosiddetta squadra B dei nerazzurri fa il proprio dovere espugnando l'Olimpico Grande Torino. Ecco i top e flop del match della 36a giornata di Serie A.

Quante squadre ha l’Inter? Se la risposta la doveva dare questa partita le indicazioni fornite dalle cosiddette riserve sono state estremamente positive. I nerazzurri hanno battuto il Torino proprio con due squilli non provenienti dai soliti noti. Prima Zalewski e poi Asllani su rigore hanno regalato ad Inzaghi 3 punti per tenere viva una piccola fiammella di scudetto. I granata non sono già in vacanza, però. La loro parte l’hanno fatta eccome.

Le scelte di Vanoli e Inzaghi

L’Inter si gioca le residue speranze di scudetto con la Champions in testa. Simone Inzaghi vara un massiccio turnover con l’auspicio che stavolta le riserve portino prestazione e soprattutto punti. Sono 4 i Primavera convocati mentre la coppia d’attacco è composta da Taremi e Correa.

Il Torino ha invece poco da perdere e questo lo rende potenzialmente ancor più pericoloso. Davanti Vanoli si gioca tutte le cartucce più pesanti: Lazaro, Vlasic ed Elmas sono i trequartisti alle spalle dell’unica punta Che Adams.

Zalewski nella pioggia fa 0-1

Il risultato si sblocca dopo un quarto d’ora: il destro a giro di Zalewski non lascia scampo a Milinkovic-Savic. L’Inter è sul pezzo e rischia anche il raddoppio con Darmian e il goffo salvataggio di Masina. Il Toro però è vivo e con il colpo di testa di Adams e la meravigliosa risposta di Martinez. La partita è condizionata anche dalla fitta pioggia che non dà tregua al capoluogo piemontese: La Penna così sospende l’incontro per qualche minuto.

Asllani raddoppia e chiude i conti

Inzaghi si gioca le carte pesanti ad inizio ripresa: dentro Dumfries e Dimarco, poi anche Calhanoglu e Barella. Il raddoppio lo firma però Asllani dal dischetto: a procurarsi il rigore era stato Taremi, abbattuto in area da Milinkovic-Savic. La reazione granata: nel finale Masina segna ma il Var annulla per un fallo in attacco. Così i nerazzurri provano a mettere un po’ di pressione al Napoli, impegnato stasera contro il Genoa.

Le pagelle dell’Inter

Martinez 6,5 L’istinto lo premia sul colpo di testa di Adams. Incerto nelle uscite.

L’istinto lo premia sul colpo di testa di Adams. Incerto nelle uscite. Bisseck 6 Il tedesco si fa sentire quando deve. L’atteggiamento è giusto. (Dal 46′ Dumfries 6,5 Si vede che l’olandese ha assunto un importante peso specifico nella squadra. Anche per l’esuberanza con cui affronta le due fasi che dà una bella carica al gruppo).

Il tedesco si fa sentire quando deve. L’atteggiamento è giusto. (Dal 46′ Si vede che l’olandese ha assunto un importante peso specifico nella squadra. Anche per l’esuberanza con cui affronta le due fasi che dà una bella carica al gruppo). De Vrij 6,5 Affidabile e non è una novità.

Affidabile e non è una novità. Bastoni 6,5 Un solo duello perso contro Adams che costringe Martinez agli straordinari. Poi è bravissimo nella ripresa ad impedire allo scozzese di calciare con un intervento prodigioso. (Dall’80’ Acerbi ng ).

Un solo duello perso contro Adams che costringe Martinez agli straordinari. Poi è bravissimo nella ripresa ad impedire allo scozzese di calciare con un intervento prodigioso. (Dall’80’ ). Darmian 6 Ha l’opportunità del raddoppio ma calcia male. Nella ripresa scala nel terzetto difensivo.

Ha l’opportunità del raddoppio ma calcia male. Nella ripresa scala nel terzetto difensivo. Zalewski 7 Scelta azzeccatissima di Inzaghi. Gioca in modo molto offensivo e così arriva anche alla meravigliosa conclusione dell’1-0. (Dal 62′ Calhanoglu 7 Inzaghi lo pesca dalla panchina per aiutare la squadra a tenere più palla possibile. Lo ripaga con un salvataggio miracoloso su Vlasic).

Scelta azzeccatissima di Inzaghi. Gioca in modo molto offensivo e così arriva anche alla meravigliosa conclusione dell’1-0. (Dal 62′ Inzaghi lo pesca dalla panchina per aiutare la squadra a tenere più palla possibile. Lo ripaga con un salvataggio miracoloso su Vlasic). Asllani 6,5 Lotta e governo: una prestazione ordinaria ma di discreta sostanza. Impreziosita dal rigore del 2-0, battuto con personalità.

Lotta e governo: una prestazione ordinaria ma di discreta sostanza. Impreziosita dal rigore del 2-0, battuto con personalità. Zielinski 6 La condizione non può essere la migliore, però il polacco ci mette del suo con la qualità nel fraseggio.(Dal 62′ Barella 6 Messo in campo quando la partita si è incanalata bene. Ci mette dinamismo e intensità).

La condizione non può essere la migliore, però il polacco ci mette del suo con la qualità nel fraseggio.(Dal 62′ Messo in campo quando la partita si è incanalata bene. Ci mette dinamismo e intensità). Carlos Augusto 6 Si fa ammonire e la legge Inzaghi lo sottrae dal match dopo soli 45 minuti nei quali non si esalta ma neppure combina guai. (Dal 46′ Dimarco 6,5 Entra bene in partita).

Si fa ammonire e la legge Inzaghi lo sottrae dal match dopo soli 45 minuti nei quali non si esalta ma neppure combina guai. (Dal 46′ Entra bene in partita). Taremi 7 Si muove bene l’iraniano. Ci regala una bella rovesciata (ininfluente per offside) e si procura il rigore del 2-0.

Si muove bene l’iraniano. Ci regala una bella rovesciata (ininfluente per offside) e si procura il rigore del 2-0. Correa 6,5 Si abbassa spesso e volentieri per favorire la manovra e alzare la qualità del gioco della squadra. Ma dà anche una concreta mano alla fase difensiva.

Top e flop del Torino