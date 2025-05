Torino-Inter, nuova sospensione per pioggia: la richiesta di Simone Inzaghi a Vanoli e all'arbitro

Dopo lo stop nei primi minuti per un incidente a un tifoso, seconda interruzione del match: ma, dopo le verifiche, La Penna ha dato il via libera alla ripresa del gioco.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Davvero incredibile quanto accaduto nel primo tempo di Torino-Inter, match della terzultima giornata di Serie A dai risvolti molto importanti in chiave Scudetto. La partita sarà ricordata negli annali per essere stata sospesa due volte: una prima a inizio match per un incidente occorso a un tifoso granata sistemato nella Curva Maratona, la seconda in chiusura di primo tempo per via di una fitta grandinata abbattutasi sullo stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Inter, la prima sospensione del match

Cinque minuti è durata la prima sospensione, determinata dalla caduta di un tifoso granata dalla balaustra della curva. Il match è stato interrotto per cinque minuti, dal 1′ al 6′, prima di un calcio d’angolo in favore dell’Inter. Tempestivi i soccorsi, che hanno coinvolto lo stesso staff medico della società granata: una volta ottenute le necessarie rassicurazioni sullo stato di salute del supporter, l’arbitro La Penna ha dato il via libera alla ripresa del gioco.

Bufera all’Olimpico Grande Torino, nuovo stop

Nuova sospensione, più breve, al minuto 44. Determinata dall’intensità della pioggia e della grandine sullo stadio torinese. Le prime goccioline di pioggia sono cadute a metà del primo tempo, poi col passare dei minuti l’intensità delle precipitazioni è aumentata e, con essa, la difficoltà a giocare il pallone in modo “regolare”. Al 44′ Bastoni ha chiesto a viva voce al direttore di gara di fermare il gioco. Alla richiesta si sono uniti altri calciatori dell’Inter, con l’arbitro che ha effettivamente bloccato il gioco per verificare se il pallone rimbalzasse bene in ogni zona del campo.

Pioggia e campo impraticabile, la richiesta di Inzaghi

Come riferito dagli inviati a bordocampo di Sky e DAZN, è stato soprattutto Simone Inzaghi a chiedere al direttore di gara di fermare il gioco. Il tecnico dell’Inter ha avuto anche un confronto col suo collega Vanoli sull’opportunità di fermare il match. Dopo le verifiche del caso, tuttavia, La Penna ha ordinato la ripresa delle operazioni. Il pallone, come verificato dal direttore di gara, rimbalzava in modo accettabile e il primo tempo si è chiuso dopo 6′ di recupero. Situazione che a molti utenti sul web ha ricordato il caso di Perugia-Juventus del 2000: in quel caso, però, il match riprese dopo un tempo di sospensione molto più lungo.

Torino-Inter, nuove verifiche durante l’intervallo

Una volta completato il primo tempo, La Penna e i suoi collaboratori hanno effettuato un nuovo sopralluogo nel corso dell’intervallo. L’intensità della pioggia nel frattempo non è diminuita, con numerose pozze d’acqua che si sono formate sul terreno di gioco. Il via alla ripresa è stato dato in ritardo, alle 19.24, solo dopo che – nel tunnel – giocatori e tecnici delle due squadre hanno discusso col direttore di gara sull’opportunità di sospendere nuovamente il match.