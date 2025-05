Torino-Inter, incidente a un tifoso e partita sospesa: la decisione di La Penna e il precedente con l'Atalanta

Un sostenitore granata è caduto dalla balaustra della Curva Maratona a inizio match: partita interrotta poco prima di un corner per i nerazzurri. Caso analogo a Bergamo.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Momenti di apprensione nei primi minuti di Torino-Inter. Un problema medico che ha coinvolto un tifoso sistemato nel settore ovest della Curva Maratona, nucleo caldo dei tifosi granata, ha costretto l’arbitro La Penna a sospendere il match che era iniziato da circa un minuto. La partita è stata interrotta poco prima dell’esecuzione di un calcio d’angolo a favore della squadra nerazzurra ed è ripresa dopo alcuni minuti.

Torino-Inter, problema a un tifoso in avvio di match

Come riportato dai vari inviati a bordocampo, tanto di Sky quanto di DAZN, il problema ha coinvolto un sostenitore della squadra granata. I tifosi hanno richiamato l’attenzione dello staff medico del Torino, che si è subito attivato per i soccorsi. Dopo alcuni minuti il direttore di gara ha chiamato i due capitani, Ricci e De Vrij, e ha comunicato loro che il match poteva riprendere. Tutto risolto, insomma, con la partita che è effettivamente ripartita col corner in favore dell’Inter al minuto numero 6.

La caduta dalla balaustra: tempestivi i soccorsi

Ma che è successo? Che tipo di problema è occorso al tifoso granata? Come ricostruito dai giornalisti inviati allo stadio, un supporter della formazione di casa è caduto dalla balaustra e l’incidente – comprensibilmente – ha allarmato gli altri tifosi sistemati nel suo settore, la Curva Maratona appunto. I soccorsi sono stati tempestivi e, fortunatamente, il tifoso coinvolto nell’incidente non ha riportato guai seri. Ecco perché, ottenute le rassicurazioni del caso, l’arbitro La Penna ha dato il via libera alla ripresa del match, accolta dagli applausi di tutti i tifosi allo stadio, del Toro e dell’Inter.

Il precedente di Atalanta-Inter, col gol di Carlos Augusto

Curiosità: già nel corso di questo campionato una partita dell’Inter era stata sospesa per un malore occorso a un tifoso. Era accaduto durante Atalanta-Inter, match d’alta classifica dello scorso mese di marzo, sempre – incredibile coincidenza – prima di un calcio d’angolo in favore dei nerazzurri. In quella circostanza, peraltro, il gioco è ripreso col corner che ha portato al gol del vantaggio interista firmato da Carlos Augusto. Stavolta il gioco è ripreso ma il risultato non è cambiato nell’azione immediatamente successiva. E la coincidenza, davvero incredibile, è che il match dell’Olimpico Grande Torino poi è stato sospeso di nuovo.