Playoff Serie C: Juve Next Gen eliminata, passa l'Atalanta. Catania e Pescara avanti, ora il sorteggio

Lo 0-0 casalingo consente al Crotone di eliminare i bianconeri, per i nerazzurri impresa nel derby con l'Albinoleffe. Imprese in trasferta di Vis Pesaro e Giana Erminio.

Il sogno promozione continua per Atalanta U23, Vis Pesaro, Catania, Crotone, Pescara e Giana Erminio: fine della corsa, invece, per Albinoleffe, Arezzo, Potenza, Juventus Next Gen, Pianese e Renate. Si sono disputati gli incontri del secondo turno dei playoff di girone di Serie C: sei partite in tutto, con tre successi delle formazioni in trasferta, due vittorie casalinghe e un pareggio che – come da regolamento – ha premiato la formazione meglio piazzata in classifica: il Crotone, ai danni dei bianconeri di Brambilla.

Playoff Serie C, girone A: ok Atalanta e Giana Erminio

Doppia vittoria in trasferta nei playoff del girone A. A gioire sono l’Atalanta, nel derby contro l’Albinoleffe, e la Giana Erminio, corsara sul campo del Renate. Impresa in rimonta per i giovani nerazzurri, passati in svantaggio al 25′ del primo tempo: rete di Zoma. Il pari basterebbe all’Albinoleffe per passare, ma nell’ultimo quarto d’ora della ripresa si scatena l’Atalanta: Vlahovic, Ceresoli e Vavassori firmano il definitivo 1-3. Rimonta vincente anche per la Giana Erminio a Renate: 1-2 il finale. Padroni di casa avanti dopo 12′ con Cali, ma Nichetti al 25′ firma il pareggio. E al 6′ di recupero della ripresa Tirelli regala alla Giana il pass per il primo turno della fase nazionale.

Girone B: il Pescara piega la Pianese, Vis Pesaro ok ad Arezzo

Due reti nel primo tempo di Pierozzi e Merola blindano la qualificazione del Pescara, che elimina la Pianese. La squadra di Baldini è un rullo compressore in avvio, poi gestisce. Ininfluente il gol del 2-1 della Pianese, siglato al 34′ del secondo tempo da Bacchin. Successo in trasferta, invece, per la Vis Pesaro ad Arezzo: 0-1 il finale. Per i toscani è la partita dei rimpianti, visto il calcio di rigore fallito da Pattarello al 12′ della ripresa e il gol subito da Okoro un quarto d’ora più tardi. La formazione di Stellone soffre, ma riesce a resistere fino al termine strappando la qualificazione al turno successivo.

Playoff, girone C: festa a Crotone e Catania, la Juve eliminata

Festa grande a Catania, col Massimino ancora una volta gremito per spingere i rossoblu di casa verso un sogno chiamato Serie B. Partita vibrante e spigolosa contro il Potenza, che si risolve soltanto nei minuti finali per merito di una vecchia conoscenza della massima serie, Roberto Inglese, autore del gol del definitivo 1-0. Nessun gol, invece, a Crotone dove l’assalto dei giovani bianconeri di Brambilla si scontra col muro della formazione calabrese. Lo 0-0 di partenza basta e avanza ai pitagorici per entrare nella fase nazionale. Sorteggio alle 12.30 di giovedì 8 maggio, entrano in gioco le terze dei tre gironi (Feralpisalò, Torres e Monopoli) più la vincente della Coppa Italia di C, il Rimini. Andata domenica 11, ritorno mercoledì 14.