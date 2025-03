Il Pescara vola col baby-talento italoaustraliano: debutto e gol. Chi è Arena

Classe 2009, al debutto da professionista, l'attaccante della Primavera pescarese ha segnato, di tacco, nel 4-1 alla Lucchese. L'Entella vince ancora

Si sono disputate ieri le prime 5 gare della 30^ giornata del campionato di Lega Pro. Tutte nel girone B. Entella schiacciasassi: 3-1 al Pontedera e momentaneo +7 sulla Ternana, in campo oggi. Ma la scena se la prende Antonio Arena, italo-australiano del Pescara: a 16 anni e 25 giorni ha segnato nel 4-1 degli abruzzesi alla Lucchese.

Lega Pro, 30^ giornata, il baby Arena lancia il Pescara

Gli mancano ancora un paio d’anni per prendere la patente, ma sicuramente non il coraggio per debuttare tra i professionisti e segnare un gol a soli 16 anni e 25 giorni di età: Antonio Arena è la bellissima favola di questo primo scorcio della 30^ giornata di Lega Pro.

L’attaccante italo-australiano, subentrato nella ripresa, ha impresso il suo nome nel tabellino di Pescara-Lucchese 4-1. E’ il primo 2009 a esordire in un campionato professionistico. Nato e cresciuto in una località poco lontano da Sidney, si è trasferito a Pescara nel 2022 dopo essersi messo in mostra in una delle società comprese nell’Academy del club abruzzese. Un ritorno alle origini, dal momento che i suoi nonni sono originari di Celano.

Già selezionato dall’Under 16 azzurra, ieri ha esordito in Lega Pro e nel finale, con un pregevole e sfrontato colpo di tacco, ha arrotondato il punteggio per il 4-1 degli abruzzesi ai danni della Lucchese, raggiunta qualche ora prima dalla pesante penalizzazione di 6 punti, a causa di irregolarità amministrative: le altre reti del Pescara portano la firma di Valzania (doppietta) e Ferraris; di Selvini, per gli ospiti, il gol del momentaneo 1-1.

Lega Pro, 30^ giornata, gli altri risultati

L’Entella non conosce soste o rallentamenti, batte il Pontedera 3-1 e vola a +7 sulla Ternana, in campo oggi a Rimini. La squadra di Fabio Gallo ha colto il 24° risultato utile consecutivo, archiviando la pratica dopo soli 27’: sblocca Portanova, raddoppia Franzoni dal dischetto e Karic chiude i giochi. Sui titoli di coda la rete di Lipari a rendere meno pesante il passivo dei toscani.

Sprofonda la Spal (un punto nelle ultime 7 giornate), battuta in casa dall’Arezzo (3° successo di fila): 2-0 per gli amaranto, apre Gilli di testa, poi Pattarello – su punizione – spiana la strada all’Arezzo. Il Gubbio, con l’1-0 alla Pianese, agguanta la zona playoff: la decide un gol di Iaccarino. Perde quota la Vis Pesaro, ora a -4 dal 4° posto occupato dal Pescara dopo il ko subito in rimonta a Carpi: Di Paola illude su punizione, l’autorete di Coppola rimette in sesto gli emiliani che la spuntano nel finale con Cortesi, al 5° gol nelle ultime 6 partite.

Lega Pro, 30^ giornata, il programma di oggi

Si giocano oggi altre 10 gare della 30^ giornata del campionato di Lega Pro. A “riposo” il girone A, in campo domani. Nel girone B, alle 15 si disputano: Milan Futuro-Perugia, Rimini-Ternana, Torres-Legnago; alle 17.30 sono in programma Ascoli-Pineto e Sestri Levante-Campobasso.

Nel girone C, alle 15 si giocano: Messina-Avellino (peloritani penalizzati ieri di 4 punti per inadempienze amministrative), Latina-Catania e Trapani-Monopoli. Alle 17.30 chiudono il programma Juventus Next Gen-Altamura e Potenza-Cavese.

Lega Pro, Taranto escluso, Catania-Turris non si gioca

Ieri il Tribunale Federale Nazionale ha ratificato l’esclusione del Taranto dal campionato di Lega Pro per le ormai note vicissitudini societarie ed economiche. La classifica del girone C è stata riscritta togliendo i punti conquistati dalle 19 squadre contro la formazione pugliese. Il 12 marzo, il TFN sentenzierà sulla Turris, anch’essa ormai spacciata e prossima alla radiazione (la classifica subirà, dunque, un’ulteriore rivoluzione). Per questo motivo, Catania-Turris in programma martedì 12 marzo è stata rinviata a data da destinarsi.