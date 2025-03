Ternana e Avellino a caccia di Entella e Cerignola, male Oddo all'esordio col Milan Futuro: top e flop Serie C

Corsa a due in tutti e tre i gironi, in attesa che cambino le classifiche dopo i deferimenti: rovesciata di Lescano contro la Juve Next Gen, Milan Futuro sull'orlo del baratro.

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Avellino e Ternana vincono ancora in Lega Pro, ma non si fermano Audace Cerignola e Virtus Entella. In attesa di capire come cambieranno le classifiche dopo i recenti deferimenti, c’è da registrare l’esordio amaro di Massimo Oddo sulla panchina del Milan Futuro, a pochi giorni dall’esonero di Daniele Bonera. Cade anche la Juventus Next Gen, sconfitta al “Partenio-Lombardi” al termine di una lunga striscia positiva. Nel Monday Night, si sblocca il Perugia di Cangelosi, dopo un lungo digiuno di vittorie. Entriamo nel dettaglio di top e flop della 29a giornata di Serie C.

I Top della 29a giornata di Serie C

Ternana, vittoria di rimonta contro la Torres: ora è testa a testa con l’Entella

Fugati anche gli ultimi dubbi ed “eliminata” anche la terza concorrente alla promozione diretta in Serie B. Ora lo si può dire senza alcun timore di smentita: nel girone B è testa a testa fra Ternana e Virtus Entella. Quattro punti a separare le due squadre che guidano il raggruppamento centrale, continuando a vincere e convincere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un duello rusticano che si deciderà soltanto nelle ultimissime giornate di campionato, con le Fere di Ignazio Abate che non hanno nessuna intenzione di mollare. La vittoria di rimonta contro la Torres, del resto, è un chiaro segnale a tutti, anche per le modalità con cui è maturata. Reazione da grande squadra e individualità sempre pronte a decidere i match importanti.

Fonte: LPS

Lescano, gol da cineteca e doppietta che pesa come un macigno

Critiche e prestazioni incolori spazzate via in un lampo. Anzi, nel giro di mezzora. Questo è Facundo Lescano, un animale d’area di rigore. L’uomo a cui l’Avellino ha deciso di affidare il girone di ritorno e le speranze promozione, pur avendo in rosa un altro cannoniere come Chicco Patierno. Dalla presunta incompatibilità con il 9 biancoverde ai pochi palloni toccati contro la Casertana, fino ai due gol messi a segno contro la Juventus Next Gen, al 3′ e al 30′.

Il primo di petto, in tuffo su cross di Patierno (guarda un po’…), il secondo in rovesciata. Sì, rovesciata. Stop di petto e conclusione volante che non lascia scampo al povero Daffara. Seconda doppietta con la maglia dell’Avellino per il bomber che ha deciso di salutare Trapani a gennaio e ora vuole prendersi la B, a tutti i costi. Il Cerignola corre, ma l’Avellino ha fame.

Fonte: LPS

Gallo, l’allenatore che non si fa pubblicità

Ci sono uomini che non amano alzare la voce. Ci sono allenatori che preferiscono far parlare il campo, lasciando spazio al valore delle idee. Trasmettere qualcosa nel corso della settimana e regalare gioie la domenica, questo sembra essere l’unico obiettivo di Fabio Gallo e della sua Virtus Entella. Un leader silenzioso (ma non troppo) alla guida di una squadra che guarda da settimane tutti dall’alto verso il basso, con merito.

E i risultati della Ternana di Abate non sembrano interessare dalle parti di Chiavari. Solidità e concretezza al servizio di una società che ha investito tanto nel corso degli anni e adesso vuole riprendersi la cadetteria, anche grazie al lavoro di un allenatore che tende a non farsi pubblicità. Ed è sempre stato questo, nel bene e nel male.

Fonte: LPS

I Flop della 29a giornata di Serie C

Benevento, ti ricordi chi sei?

Il botta e risposta con il Sorrento nell’ultimo terzo di gara non può certo rappresentare la panacea di tutti i mali in casa sannita. Si salva la reazione del Benevento di Michele Pazienza, ma per il resto? Poco o niente. Una squadra che sembra non essere entrata in simbiosi con il nuovo allenatore, chiamato a sostituire uno come Gaetano Auteri nel momento decisivo della stagione e, per giunta, a mercato chiuso.

Un vortice negativo dal quale la Strega non riesce ad uscire, mentre il campionato scivola la via e mette in pericolo anche il quarto posto dei giallorossi, ora tallonati da Potenza e Crotone. E le eventuali esclusioni di Turris e Taranto non migliorerebbero la situazione, tutt’altro. Il tempo sta scadendo e il vero Benevento, ad oggi, non c’è più.

Fonte: LPS

Silvestri, errore che costa carissimo

Difensore arcigno, sempre pronto a caricarsi sulle spalle squadra e reparto difensivo, non ha certo disputato la sua peggior partita stagionale. Nel calcio, però, gli errori si pagano e, a volte, anche a caro prezzo. È il caso di Luigi Silvestri, protagonista in negativo al “Monterisi” di Cerignola, dove la gara del difensore siciliano si è aperta nel peggiore dei modi. Cross dalla destra, anticipo di D’Andrea e tocco di Silvestri alla ricerca di un pallone che non c’è.

L’attaccante pugliese non si fa pregare e si lascia andare all’interno dei 16 metri del Trapani e spinge l’arbitro a decretare un penalty che si rivelerà decisivo ai fini del risultato. Errore pesante, che frena la corsa al miglior piazzamento playoff dell’undici di Torrente, punito oltremodo per quanto visto nell’arco dei 90 minuti.

Fonte: LPS

Oddo, esordio da incubo con il Milan Futuro

Da sogno a incubo, è un attimo. Massimo Oddo non l’aveva sognata esattamente così la prima sulla panchina del Milan Futuro. Lo scontro salvezza con il Legnago Salus si chiude con il peggiore degli epiloghi. Rossoneri in vantaggio con Omoregbe e con l’uomo in più già nella prima frazione di gioco. All’alba dell’intervallo e ad inizio ripresa, però, l’Under 23 rivede i fantasmi del recente passato, facendosi infilare ben due volte dai padroni di casa. 2-1, con gli ospiti che non riescono ad evitare l’ennesima sconfitta stagionale.

Ora si fa dura, per una squadra non pronta a lottare per certi obiettivi fino all’ultima giornata. L’aiuto degli over non basta e forse nemmeno il cambio in panchina. Sui social, si sprecano i paragoni con la prima squadra di Conceiçao, che non se la sta passando meglio in Serie A. Evitare la retrocessione in D è più di un obbligo per il Milan Futuro, per non gettare alle ortiche un progetto appena nato.