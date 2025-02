Serie C nel caos. Il club ionico va verso l'esclusione dal campionato mentre la squadra campana scenderà regolarmente in campo in attesa della decisione finale della Covisoc

Nuovo terremoto nella serie C italiana. La partita tra Taranto-Crotone, infatti, valida per la 29esima giornata del girone C in programma sabato 1 marzo è stata rinviata a data da destinarsi. Il derby tra Giugliano-Turris, invece, con il club granata finito sotto inchiesta per il caso stipendi dalla Covisoc, si disputerà regolarmente. Insomma la Serie C vive un momento particolare che val la pena provare a rendicontare: sul piatto le probabili esclusioni dal campionato del Taranto e della Turris.

Taranto-Crotone, rinviata a data da destinarsi

Il club ionico va sempre di più verso l’esclusione dal campionato. La decisione di rinviare la partita contro il Crotone è stata presa dal numero uno della Lega Pro, Matteo Marani annunciando un provvedimento d’urgenza dopo la notifica del Taranto dell’avviso di conclusioni delle indagini da parte di Procura e Covisoc per il mancato pagamento di diversi stipendi a giocatori e staff tecnico.

Il club pugliese sarà deferito al Tribunale Federale Nazionale a partire dalla prossima settimana e tra le ipotesi messe sul banco la più accreditata sembra quella all’estromissione dal torneo con conseguente stravolgimento della classifica.

Il duro attacco del Presidente del Trapani

Valerio Antonini, presidente del Trapani, ha lanciato un’accusa alla Lega Pro per la gestione “fantasiosa” di escludere a campionato in corso il Taranto. Queste le sue parole attraverso un tweet su “X” uscito poche ore fa: “Taranto escluso e Messina da 4 a 6 punti penalizzazione; Turris ancora in decisione. Queste sembrano essere le decisioni !!! Oltre a spiacevoli problemi di Triestina e Lucchese. A suo tempo già penalizzate altre squadre tra cui il Catania. Il nostro girone è di fatto completamente falsato. Invierò una richiesta formale per avere copia delle fideiussioni emesse a suo tempo da queste società (quelle che attualmente sono in crisi ) ed i parametri di bilancio con cui sono state iscritte al campionato e mantenute sino ad oggi. E’ evidente che questa situazione manderà questo campionato in tilt. Un campionato senza senso, con squadre senza soldi mantenute senza motivo, under 23 senza ratio visto che giocano quasi quarantenni! Vergognoso.sono nauseato, E’ tutta una BUFFONATA”.

La Turris giocherà la sua partita

Preso atto della quasi esclusione del Taranto dalla Serie C, la Turris scenderà regolarmente in campo nel weekend contro il Giugliano in un derby tutto campano. Il club granata, tuttavia, sta attraversando una situazione simile a quella degli ionici, ma la Procura della Lega Pro non si è ancora espressa.

La società di casa, inoltre, attraverso un comunicato ha informato i propri sostenitori che la partita in programma venerdì sera si giocherà. “La società intende informare i propri sostenitori, a discapito di alcune notizie fuoriuscite presso vari organi di stampa/web/radio, che non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla Lega e che la gara in programma venerdì 28 febbraio alle ore 20:30 allo Stadio Alberto De Cristofaro contro la Turris 1944, si giocherà regolarmente. Vi aspettiamo tutti allo stadio. Da questa partita come già anticipato, e fino alla fine del campionato, sarà inaugurata la Tribuna Laterale Family, al costo di 7,50€ completamente dedicata alla scuola, alle famiglie e alle donne”.

Come cambia la classifica senza il Taranto

Il Taranto è molto vicino alla radiazione dal campionato di Serie C e la graduatoria di conseguenza cambierebbe radicalmente. Il Cerignola rimarrebbe in vetta, secondo l’Avellino; mentre perderebbero punti (dai 3 ai 6) tutte le altre squadre in coda. Questa la nuova classifica senza il club ionico.

Audace Cerignola – 57 (0) Avellino – 52 (0) Monopoli – 46 (-3) Benevento – 45 (-3) Crotone – 43 (-3) Potenza – 43 (-3) Trapani – 38 (-4) Picerno – 37 (-3) Catania – 37 (-3) Giugliano – 35 (-6) Sorrento – 34 (-4) Juventus Next Gen – 33 (-3) Cavese – 30 (-3) Foggia – 29 (-6) Team Altamura – 28 (-6) Latina – 26 (-4) Casertana – 22 (-6) Messina – 19 (-6) Turris – 5 (-1) Taranto – ESCLUSA

Come cambia la classifica senza Taranto e Turris

Altro scenario che si potrebbe aprire sarebbe quello della doppia esclusione Taranto-Turris. La capolista Cerignola perderebbe addirittura sei punti; con l’Avellino che si porterebbe a solamente tre lunghezze dalla Promozione in Serie B. Fragoroso passo indietro sia per Monopoli (-9) che per Trapani con la squadra siciliana che scalerebbe addirittura all’undicesimo posto. Infelice anche la condizione della Casertana che si ritroverebbe in piena zona play-out.