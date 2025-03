Serie C, Taranto escluso dal campionato, penalizzate Messina, Lucchese e Triestina: le nuove classifiche

E' arrivata l'ufficialità: il Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento di lunedì scorso, ha cancellato il club pugliese dalla Lega Pro

Game over, fine della corsa per il Taranto. Il club pugliese, che era stato deferito per irregolarità amministrative, stipendi non saldati e in preda da mesi a una profonda crisi economica, è stato escluso dal campionato di serie C. A dare l’ufficialità di una notizia, che era nell’aria da giorni, è stato il Tribunale Federale Nazionale che ha anche sanzionato il Taranto con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile. Il TFN ha inoltre sanzionato con 6 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva la Lucchese (Girone B di Serie C) e con 4 punti di penalizzazione il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C).

Il comunicato sul Taranto

La fredda nota della Figc rivela anche le sanzioni ai dirigenti: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per il sig. Salvatore Alfonso, anni 3 (tre) di inibizione;

– per il sig. Mark Colin Campbell, anni 1 (uno) di inibizione;

– per la sig.ra Maria Acquaviva, mesi 6 (sei) di inibizione;

– per il sig. Massimo Giove, anni 3 (tre) di inibizione;

– per la società Taranto FC 1927 Srl, esclusione dall’attuale campionato e 3 punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione utile

Da dove riparte il Taranto

Difficile stabilire da dove ricomincerà il calcio a Taranto e soprattutto con chi. I pugliesi potrebbero ricominciare dai dilettanti, in Eccellenza ed è l’ennesimo smacco a una città che sta patendo su tutti gli sport, dopo la rinuncia della squadra di basket alla B di un mese fa e la clamorosa retrocessione di quella di pallavolo dalla A1 domenica. A Taranto nel 2026 ci saranno i Giochi del Mediterraneo, che ospiteranno atleti di 26 nazioni e daranno al territorio una vetrina internazionale ma in attesa delle infrastrutture necessario c’è il deserto.

In attesa della decisione della Turris, prevista per la prossima settimana, la classifica del Girone C viene riscritta dopo l’uscita di scena dei rossoblù e il -5 al Messina.

Come cambia la classifica del girone C

La nuova classifica del girone C di serie C: Audace Cerignola 60, Avellino 55, Monopoli 49, Benevento 46, Potenza 44, Crotone 43, Giugliano 38, Trapani 38, Picerno 38, Catania 38 (-1), Sorrento 35, Cavese 33, Juventus Next Gen 33, Foggia 30, Team Altamura 29, Latina 27, Casertana 22, Messina 15 (-4), Turris 5 (-11)

Come cambia la classifica del girone B

Questa invece la nuova classifica del girone B di serie C: Virtus Entella 64, Ternana 60 (2 punti di penalizzazione), Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Pineto 42, Rimini 40 (2 punti di penalizzazione), Pontedera 36, Gubbio 34, Ascoli 33, Campobasso 33, Carpi 33, Perugia 32, Lucchese 25 (6 punti di penalizzazione), Spal 25 (3 punti di penalizzazione), Legnago 22. Milan Futuro 22, Sestri Levante 20

Come cambia la classifica del girone A

Questa infine la nuova classifica del girone A di serie C: Padova 69, Vicenza 66, Feralpisalò 55, Albinoleffe 44, Virtus Verona 43, Trento 43, Atalanta U23 41, Novara 42 (-2 punti), Alcione 40, Renate 40, Giana Erminio 40, Lumezzane 37, Arzignano Valchiampo 35, Pergolettese 35, Lecco 33, Pro Vercelli 31, Triestina 25 (-5 punti), Pro Patria 22, Caldiero Terme 21, Union Clodiense 18