Turris-Taranto rinviata, trema il Cerignola la doppia esclusine dalla serie C si avvicina, come cambia la classifica

Le due squadre sono a un passo dall'esclusione dal campionato. Ecco come cambierebbe la classifica, con l'Avellino che si ritroverebbe a tre punti dalla vetta

Tutto ormai segnato? Il destino di Taranto e Turris sembra ormai essere delineato visto che le due società corrono il serio rischio di restare escluse dal campionato di Serie C. La partita tra ionici e campani, in programma al Liguori per sabato 8 marzo alle 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi. Una decisione che fa pendere l’ago della bilancia verso l’esclusione dei due club in attesa dell’annuncio ufficiale da parte della Lega. Ecco come cambierebbe la classifica e perché trema il Cerignola che, dopo una stagione da protagonista, rischia di compromettere il cammino verso la promozione diretta in serie B.

Turris-Taranto: ufficiale il rinvio

Turris e Taranto – di recente è saltata la cessione che avrebbe fatto sperare il club pugliese – si trovano sull’orlo del precipizio e rischiano già nelle prossime ore di aver terminato il campionato 2024/25. In mattinata, infatti, dopo l’avviso di chiusura delle indagini, la Lega Pro ha disposto ufficialmente “il rinvio a data da destinarsi” della partita tra Turris-Taranto in programma sabato 8 marzo alle 17.30. Ma non finisce qua perché nelle prossime ore, in casa del club campano, si chiuderà anche la finestra che consente di depositare le manovre difensive, prima del deferimento e della sentenza del Tribunale Federale Nazionale. I due club, rispettivamente al penultimo e ultimo posto, rischiano di aver chiuso in anticipo la propria stagione.

Il comunicato della Lega Pro

Questo il comunicato sulla decisione di rinviare la sfida tra Turris e Taranto, ormai prossime all’esclusione: “Il Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, sentito il parere dei Componenti del Consiglio Direttivo; la nota del Procuratore Federale del 04.03.2025 nella quale comunica l’intervenuta notifica alla Società S.S. Turris Calcio dell’avviso di conclusione indagini nel procedimento disciplinare instaurato a seguito di segnalazione Co.Vi.So.C, nei confronti della Società S.S. Turris Calcio; come confermata con Decisione n. 0069CFA del 19.12.2024; il deferimento del Procuratore Federale nei confronti della Società Taranto F.C. 1927; dispone il rinvio della gara del Campionato Serie C NOW Turris-Taranto, già programmata per il giorno sabato 8 marzo 2025 alle ore 17:30, a data da destinarsi. Pubblicato in Firenze il 4 marzo 2025”.

Turris-Taranto escluse: ecco come cambia la classifica

Ponderata e certificata l’esclusione delle due società, la classifica del girone C di Lega Pro cambierebbe radicalmente. Dopo 29 giornate di campionato, l’Audace Cerignola resterebbe comunque in testa al raggruppamento, ma il divario sull’Avellino (secondo) si accorcerebbe dai cinque punti a solamente due lunghezze. Uno scenario che rischia – in un modo o nell’altro – di compromettere la stagione della serie C girone C. In coda, sfida play-out tra Messina-Casertana con il Latina che sarebbe salvo.