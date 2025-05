Playoff di C: Juve Next Gen, manita da sogno. Inglese trascina il Catania. Gli accoppiamenti del secondo turno

I bianconeri di Brambilla schiantano il Benevento (1-5) e affronteranno il Crotone. Inglese fa doppietta e lancia il Catania, bene l'Atalanta U23

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

I playoff di Lega Pro regalano subito risultati sorprendenti. Il Benevento va fuori, in malo modo, al primo turno, abbattuto dalla Juventus Next Gen con un pesantissimo 1-5: a fine gara esplode la contestazione dei tifosi sanniti all’indirizzo di squadra e società. Passano il turno anche Catania e Atalanta Under 23, ecco tutte le qualificate e gli accoppiamenti del secondo turno della fase a gironi.

Playoff Lega Pro, risultati primo turno girone A

Nel girone A il fattore campo regge in due scontri su tre. L’Atalanta Under 23 lo ribalta superando 2-1 il Trento grazie al 20° gol stagionale di Vlahovic e al raddoppio di Panada. Barlocco evita un passivo ben più pesante e tiene in partita il Trento, a segno nel finale di tempo con Petrovic. Nella ripresa gli orobici rischiano poco, sfiorano la terza segnatura e approdano al secondo turno, dove affronteranno l’Albinoleffe quarta forza del girone (i seriani avranno due risultati su tre a loro favore).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Basta lo 0-0 al Renate per accedere al prossimo step dei playoff: rammarico Arzignano, che avrebbe meritato qualcosa in più nel primo tempo. Per la squadra di Foschi, che i playoff li ha vinti due anni fa col Lecco, c’è la Giana Erminio finalista di Coppa Italia e carnefice della Virtus Verona: 1-0 firmato Tirelli, a metà ripresa. Si gioca a Meda.

Gli accoppiamenti del secondo turno (mercoledì 7 maggio): Albinoleffe-Atalanta U23, Renate-Giana Erminio.

Fonte: LPS

Playoff Lega Pro, risultati primo turno girone B

Nel girone B, l’Arezzo soffre in partenza, va sotto col Gubbio (gol di Corsinelli), ma poi rimonta e vince sfoderando un Ravasio in serata di grazia (doppietta per lui) e il solito Pattarello, a segno su rigore. Pareggio in extremis della Vis Pesaro, che al 94’, con un guizzo di Cannavò riprende il Pontedera, scappato via prima dell’intervallo con Corona. L’1-1 basta alla squadra di Stellone, attesa, mercoledì, dal match contro l’Arezzo in terra toscana.

Un’altra toscana, la Pianese, al primo playoff della sua storia, conquista l’accesso al secondo turno espugnando il campo del Pineto, aggiudicandosi il confronto con il Pescara. Decide la contesa la rete di Marchesi al quarto d’ora della ripresa. Agli abruzzesi annullato il pareggio di Chakir, gli ospiti colpiscono una traversa con Colombo.

Gli accoppiamenti del secondo turno (mercoledì 7 maggio): Pescara-Pianese, Arezzo-Vis Pesaro.

Fonte: LPS

Playoff Lega Pro, risultati primo turno girone C

Nel girone C fa notizia il clamoroso tonfo del Benevento, che la combina grossa davanti al suo pubblico (contestazione a fine gara, sanniti in silenzio stampa) contro una Juventus Next Gen in forma smagliante. Apre Pietrelli al 15’ del primo tempo, il Benevento rimane in 10 per il rosso a Berra, che stende Afena-Gyan lanciato a rete e affonda sotto i colpi di Cudrig e Guerra (una doppietta a testa). Inutile il momentaneo 1-3 di Perlingieri prima dell’intervallo. I bianconeri affronteranno il Crotone allo Scida.

Il Catania soffre più del dovuto contro il Giugliano ma riesce a qualificarsi: 3-2 al Massimino (20.000 tifosi sugli spalti), Inglese ne segna due (uno su rigore), i campani pareggiano con De Rosa, poi vanno nuovamente sotto (gol di Ierardi) e nel finale accorciano con Nepi rendendo più vibranti gli ultimi minuti di gara. A sfidare il Catania sarà il Potenza, che si è aggiudicato il derby col Picerno: 2-0 maturato nella ripresa, Petrungaro sblocca in avvio, Alastra para un rigore a Maiorino e Riggio fa calare i titoli di coda sul match.

Gli accoppiamenti del secondo turno (mercoledì 7 maggio): Crotone-Juventus Next Gen, Catania-Potenza.