Padova esulta: è Serie B. Il Catania si gode Inglese, il capolavoro di Iori, la Pro Vercelli cambia. Top e flop Serie C

I biancoscudati tornano in cadetteria dopo 6 anni e un fallimento. Catania ai playoff, Iori salva la Casertana, Banchini esonerato a Vercelli

Giornalista pubblicista, appassionato di calcio in tutte le sue sfaccettature, con una particolare predilezione per i campionati minori.

La stagione regolare in Lega Pro è andata in archivio con l’ultima giornata disputata tra venerdì e ieri. Mancava l’ultima promossa diretta in B, ce l’ha fatta il Padova, che torna in cadetteria dopo 6 anni e un fallimento.

Mastica amaro il Vicenza, che deve accontentarsi dei playoff. Nel girone C la favola più bella: quella della Casertana, che con una rimonta da urlo si è salvata senza playout grazie all’ottimo lavoro del tecnico Manuel Iori. Si dispera il Foggia, che deve giocarsi la permanenza in Lega Pro contro il Messina. Il Catania chiude 5° con il gol di Inglese al Potenza, la Pro Vercelli silura Banchini e si affida a Gardano.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Lega Pro, 38^ giornata, i top

Padova in Serie B, completata la risalita iniziata nel 2019

Padova festeggia il ritorno in Serie B, categoria che mancava dal 2019, anno della retrocessione e del fallimento, che costrinse i biancoscudati a ripartire dai dilettanti. La risalita è finalmente completata, figlia del grande lavoro svolto da Andreoletti, allenatore in cerca di rilancio dopo l’esonero, probabilmente frettoloso, subito a Benevento la passata stagione.

Lo 0-0 a Lumezzane, in una gara controllata prestando attenzione a quanto accadeva a Trento (3-1 dei padroni di casa al Vicenza, scivolato a -3 al termine del campionato), ha sancito il ritorno in Serie B del Padova, che ha rischiato di vedere sfumare l’obiettivo con il sorpasso subito dai rivali corregionali alla 34^ giornata. Decisiva la vittoria a Trieste e il contemporaneo passo falso in casa della Virtus Verona degli uomini di Vecchi, al terzultimo turno.

Fonte: LPS

Inglese, il “rinforzo” del Catania in vista dei playoff

A 34 anni, da compiere a novembre, Roberto Inglese non smette di stupire. Il gol al 90’ segnato al Potenza ha permesso al Catania di blindare il 5° posto (affronterà il Giugliano nel primo turno della fase a gironi dei playoff) e di giocare, eventualmente, in casa il secondo turno contro una tra Benevento e Juventus Next Gen. Con il gol con cui gli etnei hanno sbancato il Viviani, Inglese ha chiuso il campionato con 11 gol in 27 partite, il primo al ritorno in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per 5 giornate. Un rinforzo per Toscano, in vista degli spareggi promozione.

Fonte: LPS

Casertana salva, il capolavoro di Manuel Iori

La palma di migliore allenatore della 38^ giornata non poteva non essere assegnata a Manuel Iori. Esonerato dalla Casertana il 9 gennaio, dopo 21 giornate, e sostituito da Pavanel, è stato richiamato al capezzale di una squadra sprofondata in piena zona retrocessione per affrontare le ultime 7 partite di campionato.

Quattro vittorie (senza subire reti, due per 4-0, al Sorrento e al Foggia), e un pareggio, questo il bilancio dell’Iori-bis, con una media di 1,86 punti a partita, valsa la salvezza diretta senza passare dai playout, soluzione che sembrava obbligatoria per i campani. La vittoria a Trapani ha permesso alla Casertana di restare in C, buona parte del merito va attribuito al tecnico veneto.

Fonte: LPS

Lega Pro, 38^ giornata, i flop

Foggia disperato, dovrà salvarsi ai playout

La situazione è disperata per il Foggia, che nonostante possa permettersi di pareggiare entrambe le partite con il Messina per salvare la categoria, partirà decisamente sfavorita contro i peloritani per quanto visto nelle ultime giornate di campionato. I satanelli sono sprofondati nei playout, scavalcati in extremis dalla Casertana e rischiano fortemente la Serie D (ci sarà poi da valutare la situazione societaria, altrettanto drammatica).

La squadra ora affidata a Gentile, dopo l’esonero di Zauri prima dell’ultima di campionato, non vince dal 9 marzo e nelle ultime 7 ha conquistato appena un punto, quello di ieri a Picerno. Servirà un’impresa allo staff tecnico per recuperare forma fisica e morale in vista degli spareggi retrocessione.

Fonte: LPS

Gil Puche espulso, un guaio per Brambilla

L’espulsione rimediata a Messina è pesante soprattutto in ottica playoff. Epilogo amaro di campionato per Gil Puche della Juventus Next Gen, che ha rimediato il rosso per un fallo su chiara occasione da rete su Petrucci lanciato in porta, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica. Il Messina ne ha approfittato vincendo la partita, ma a pesare, più che il risultato di ieri, sarà l’assenza del difensore contro il Benevento, nel primo atto dei playoff. Una defezione pesante per Brambilla, che dovrà ridisegnare il reparto arretrato per la difficile sfida del “Vigorito”.

Fonte: LPS

Banchini esonerato, la Pro Vercelli si affida a Gardano

Il flop in panchina dell’ultimo turno di campionato lo attribuiamo a Marco Banchini. I playout per la Pro Vercelli erano certi già con 90’ di anticipo, ma aver chiuso il campionato con una sconfitta interna contro il Renate non è andata giù alla dirigenza piemontese, che ha esonerato Banchini prima degli spareggi per non retrocedere: a guidare la Pro Vercelli sarà Massimo Gardano, responsabile del settore giovanile e artefice della salvezza centrata nel 2023.