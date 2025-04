Il Vicenza crolla a Trento, al Padova basta lo 0-0 e scoppia la festa: biancoscudati in B dopo 6 anni

Dopo aver soltanto sfiorato la promozione negli ultimi anni, il Padova riesce a centrare l'obiettivo grazie al pareggio col Lumezzane. Triestina, la goleada è inutile

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Dopo Entella e Avellino, arriva anche l’ultimo verdetto della Serie C. A festeggiare la promozione tra i cadetti nel Girone A è il Padova, che torna in B sei anni dopo l’ultima volta. Niente da fare per il Vicenza, crollato sul campo del Trento.

Serie C, Girone A: Padova promosso in B

Bastava un punto al Padova per festeggiare quella promozione tanto cercata in questi anni e sfumata per ben due volte a un passo dall’obiettivo, ossia nella finale playoff. Questa volta i biancoscudati hanno deciso di non correre rischi e, allora, ecco il treno diretto che porta i veneti tra i cadetti.

La squadra guidata da Matteo Andreoletti ha giocato una gara accorta sul campo del Lumezzane: lo 0-0 finale ha consentito al Padova di chiudere la regular season a quota 86 punti, a +3 sul Vicenza. Ora è il momento della festa. Tifosi impazziti dopo sei anni di attesa. Dopo Entella e Avellino, il quadro delle tre promosse è completo.

Il Vicenza crolla a Trento: la B passa dai playoff

La squadra di Stefano Vecchi era obbligata a espugnare l’arena del Trento per poi incrociare le dita e sperare nella disfatta del Padova. Ma i piani del tecnico del Vicenza sono saltati praticamente subito, perché dopo 6′ i padroni di casa erano già avanti con Anastasia.

Poco prima della mezz’ora i biancorossi hanno trovato il gol del pareggio con Rauti, ma al 58′ il Vicenza è rimasto in dieci uomini per il secondo giallo mostrato a Rossi, costretto a raggiungere gli spogliatoi ben prima del triplice fischio. Nel finale il crollo degli ospiti: prima Petrovic e poi ancora lo scatenato Anastasia hanno fissato il risultato sul 3-1.

Gli altri risultati: goleada Triestina, Arzignano ai playoff

Niente playoff per il Novara, travolto 6-0 dalla Triestina (doppietta di Fiordilino). Ad aggiudicarsi l’ultimo posto utile per la seconda fase è l’Arzignano, che ha superato di misura la Feralpi Salò con la rete di Mattioli al 65′. Triestina col dente avvelenato: la goleada non evita i playout in virtù del successo della Pergolettese, che ha battuto 2-1 la Pro Patria.

Il Renate si impone 2-1 a Vercelli, vince anche l’Atalanta U23 a Lecco. Finisce 1-1 tra Virtus Vertona e AlbinoLeffe, 2-2 tra Alcione Milano e Giana Erminio. Il Caldiero Terme, penultimo in classifica, s’impone 1-0 sul campo della già retrocessa Union Clodiense.

Serie C, girone A, i verdetti: