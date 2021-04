Serie C 2020-21: playoff e playout. Regolamenti e date

La Serie C 2020-21 promuove direttamente in Serie B le 3 squadre che hanno conquistato più punti nella stagione regolare. In parallelo però retrocedono in Serie D direttamente le ultime 2 di ciascun girone.

Restano perciò da stabilire la quarta squadra promossa e altre 4 squadre da far scendere di categoria. Per questi due verdetti anche quest’anno si fa ricorso ai playoff e ai playout.

PLAYOFF SERIE C 2020-21 | Regole | Date

Quali squadre partecipano ai playoff di Serie C

Partecipano 28 squadre, ossia le classificate dal 2° al 10° posto di ciascuno dei 3 gironi + la 11a classificata del girone in cui c’è la migliore quarta.

La migliore quarta salta i primi due turni dei playoff, le altre due quarte saltano un solo turno;

Playoff Serie C: calendario e funzionamento

Primo turno playoff gironi (9 maggio, gara unica)

Partecipano le squadre dal 5° al 10° posto dei singoli gironi (accoppiamenti predefiniti: 5a-10a; 6a-9a; 7a-8a)

Le vincenti degli scontri diretti accedono al turno successivo;

Sempre all’interno dei singoli gironi, le squadre vincenti del primo turno giocano contro le quinte classificate e le 2 peggiori quarte

In questa fase si gioca a partita secca: conta il risultato dei 90 minuti. In caso di parità passa chi si è classificato meglio nella regular season.

Partecipano: le 6 qualificate dai playoff gironi e le tre terze classificate + la migliore quarta che saranno le teste di serie.

Gli accoppiamenti sono definiti per sorteggio.

Partite di andata e ritorno (il ritorno sempre a casa della testa di serie)

Alle cinque vincenti del primo turno si aggiungono le 3 seconde delle classifiche dei singoli gironi;

Anche in questo caso le teste di serie giocano in casa la partita di ritorno;

Le vincenti passano alla Final Four.

Prima ci sono due semifinali (1 e 5 giugno) e poi la finale (9-13 giugno);

In tutti i casi, se tra le squadre in campo dovesse esserci parità di punteggio, al termine dei 180 minuti si disputano i supplementari e poi i rigori.

PLAYOUT SERIE C | Regole | Date

Servono per decretare altre due squadre in ciascun girone dovrà retrocedere in Serie D.

Quando si giocano i playout di Serie C

I playout di Serie C si giocano il 15 maggio e il 22 maggio.

Regolamento playout Serie C

Gironi A e B

Partecipano le squadre classificate al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto;

Accoppiamenti predefiniti in base al posizionamento al termine della regular season (19-17a, 18a-16a);

Partite andata e ritorno;

In caso di parità dopo i 180′, conta la miglior differenza reti nel doppio scontro ed eventualmente il miglior piazzamento.

Partecipano le squadre che hanno chiuso la stagione all’ultimo, penultimo, terzultimo e quartultimo posto;

Accoppiamenti predefiniti in base al posizionamento al termine della regular season (20a-18a; 19a-17a);

Partite di andata e ritorno;

In caso di parità dopo i 180′, conta la miglior differenza reti nel doppio scontro ed eventualmente il miglior piazzamento.

I playout non vengono disputati se il distacco in classifica è superiore agli 8 punti tra penultima e terzultima (o tra ultima e penultima nel caso del girone C).

