Serie C, i verdetti: Ternana, Torres e Rimini ai play off della fase nazionale. Il Milan Futuro ai play out

Si chiude la stagione regolare di Serie C con gli ultimi verdetti. Promosse in B Padova ed Entella, il quadro di chi accede ai play-off e ai play-out e le retrocesse in D

Il 4 maggio partiranno i play-off di Serie C, a cui accederanno 28 squadre. E oggi sono stati emessi gli ultimi verdetti (compresi quelli per i play-out, ovviamente): dopo quelli relativi al girone A negli scorsi giorni, questa domenica si è definito il quadro per quanto riguarda gli altri gironi, ovvero il B e il C.

I verdetti del girone A: Padova in B, date e accoppiamenti di play-off e play-out

Il girone A è stato il primo a chiudersi, sancendo il ritorno in B del Padova che ha avuto la meglio contro il Vicenza, alle spalle della capolista della classifica con un distacco di tre punti e sconfitta nel campo del Trento. La leader del girone viene così promossa direttamente, mentre i Lanerossi vanno al secondo turno del play-off nazionale così come la FeralpiSalò, che però partirà dal primo turno.

Al quarto posto della classifica del girone A dopo la stagione regolare l’Albinoleffe, che va alla seconda fase. Nel primo turno (sfide in gara secca il 4 maggio) si giocheranno Renate, quinto in classifica, contro Arzignano (decimo); Giana Erminio (sesto) contro Virtus Verona (nono); Trento (settimo), contro Atalanta U23 (ottava).

In ottica play-out si disputeranno queste partite il 10 e 17 maggio (andata e ritorno): Triestina contro Caldiero Terme e Pro Patria contro Pro Vercelli. Già retrocessa da tempo nei dilettanti l’Union Clodiense.

I verdetti del girone B: Entella promossa, Legnago in D. Le qualificate

Dai dieci match che hanno chiuso la stagione regolare avevamo già la certezza della Virtus Entella che si riporta in serie B. Le altre si sono giocate l’accesso ai play-off che metterà in palio il secondo lasciapassare per la serie cadetta: in corsa le squadre che si sono classificate alla fine di questa stagione dal secondo al decimo posto. Inoltre ricordiamo che va ai play-off anche il Rimini, avendo vinto la Coppa Italia Serie C.

Sono quindi qualificate Ternana, Torres, Pescara, Arezzo, Vis Pesaro, Pineto, Pianese, Rimini, Pontedera e Gubbio. La sfida al vertice tra Virtus e Ternana finisce a reti bianche, con la squadra ospite che salda il secondo posto in classifica e che inizierà il suo cammino nei play-off dal secondo turno della fase nazionale il 18 (andata) e 21 (ritorno) maggio. Alla fase nazionale, ma al primo turno, anche la Torres, assieme al Rimini. Il Pescara al secondo turno della fase a gironi, che si giocherà mercoledì 7 maggio alle 16:30.

Al primo turno della fase a gironi in programma il 4 maggio (sempre alle ore 16:30), con il format della gara secca, giocheranno invece Arezzo contro Gubbio, Vis Pesaro contro Pontedera e Pineto contro Pianese. Ai play-out del 10 e 17 maggio (andata e ritorno) verranno disputate invece Milan Futuro vs Spal e Lucchese vs Sestri Levante. Infine è retrocessa in D la Legnago Salus, pur vincente in casa dell’Ascoli.

Serie C, girone B: i risultati dell’ultima giornata regolare

Ascoli – Legnago Salus 1-2

Carpi – Sestri Levante 0-2

Virtus Entella – Ternana 0-0

Lucchese – Torres 3-2

Milan Futuro – Vis Pesaro 1-1

Perugia – Pontedera 3-0

Pescara – Campobasso 3-0

Pianese – Arezzo 2-3

Rimini – Pineto 1-1

SPAL – Gubbio 3-0

Serie C, girone B: la classifica al termine della stagione regolare

1. Virtus Entella 83

2. Ternana 74

3. Torres 68

4. Pescara 67

5. Arezzo 64

6. Vis Pesaro 58

7. Pineto 57

8. Pianese 53

9. Rimini 51

10. Pontedera 48

11. Gubbio 48

12. Perugia 47

13. Carpi 44

14. Campobasso 43

15. Ascoli 40

16. Lucchese 39

17. SPAL 35

18. Milan Futuro 34

19. Sestri Levante 31

20. Legnago Salus 29