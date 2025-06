Portogallo-Spagna, moviola: il gol annullato, le lacrime di Ronaldo, cosa è successo ai rigori

La prova dell’arbitro Sandro Scharer nella finale di Nations League, il fischietto svizzero ha ammonito sette giocatori e il ct lusitano Martinez

Classe 1988 Sandro Schärer, la scelta per Portogallo-Spagna, ha cominciato nel 2004 ed è riuscito a raggiungere il massimo campionato svizzero l’1 dicembre 2013, diventando arbitro internazionale solamente due anni dopo, nel 2015. Nella stagione 2023/24, Schärer ha arbitrato nel campionato svizzero, la Super League, ben 11 incontri, dimostrando la sua abilità nel gestire situazioni complesse sul campo. Ha avuto l’opportunità di dirigere partite prestigiose in diverse competizioni Uefa. In molte occasioni, comprese le partite arbitrate agli Europei, Scharer ha manifestato un’abitudine particolare, ovvero quella di segnarsi gli ammoniti a penna sulla mano e non sul taccuino. Certamente, in questo modo l’arbitro riesce a tenere sempre sott’occhio quali calciatori hanno già ricevuto il cartellino giallo, anche se c’è inevitabilmente il rischio che con il sudore la scritta a penna sulla mano possa risultare difficilmente decifrabile. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti tra Portogallo e Spagna

Negli scontri diretti il Portogallo aveva vinto 2 partite (Goal totali 9, PPG 1.0), la Spagna ne aveva vinte 2 (Goal totali 8, PPG 0.9), e avevano pareggiato 5 volte.

L’arbitro ha ammonito 7 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Erni e Küng con l’olandese Gözübüyük IV uomo e Fedayi San al Var, l’arbitro ha ammonito sette giocatori: Gonçalo Inacio (P), Fabian Ruiz (S), Pedro Neto (P), Le Normand (S), Nuno Mendes (P), Baena (S), Pedro Porro (S)

Spagna-Portogallo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 20′ il primo giallo è per Gonçalo Inacio (P), che sbraccia su Oyarzabal. Al 33′ giallo per Fabian Ruiz (S), che a metà campo atterra Pedro Neto. Al 49′ segna il Portogallo con Nuno Fernandes su assist di Neto che però era in fuorigioco e la rete viene annullata. All’82’ ammonito Pedro Neto (P), che trattiene Yamal. All’88’ Ronaldo esce infortunato.

Al 90′ giallo per Le Normand (S), che sgambetta Leão quasi al vertice dell’area. Al 100′ scintille tra le due squadre, pagano per tutti col giallo Nuno Mendes (P) e Baena (S). Al 100′ ammonito Pedro Porro (S) che cintura Leão mentre poco prima anche il ct portoghese Roberto Martinez era stato ammonito per proteste. Dopo i supplementari la spunta il Portogallo ai rigori. Decisivo l’errore dal dischetto di Alvaro Morata che condanna ancora la Spagna, come già accaduto nel 2021 contro l’Italia di Roberto Mancini. Al pari di Donnarumma con gli azzurri, Diogo Costa ha intercettato il tentativo dell’ex attaccante del Milan, regalando la vittoria al suo Portogallo.

Ronaldo è scoppiato in lacrime dopo il rigore realizzato da Ruben Neves, che gli consentirà di alzare l’ennesimo trofeo della sua carriera. Si tratta della sua seconda Nations League.