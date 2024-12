Aggiorna Diretta-Live

Stadio: Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Città: Lecce

Capienza: 33876 spettatori

Benvenuti alla diretta di Lecce-Monza, match valevole per la 16a giornata di Serie A!11:43

Il Lecce arriva dalla sconfitta per 4-1 con la Roma, mentre il Monza è reduce dall'1-2 interno con l'Udinese.11:43

Formazione LECCE (4-3-3): Falcone - Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu - Coulibaly, Berisha, Rafia - Pierotti, Krstovic, Morente.11:44

Formazione MONZA (3-4-2-1): Turati - Izzo, Marì, Caldirola - Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos - Maldini, Caprari, Mota.11:45

Panchina Lecce: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebić, Oudin, Sansone, Helgason, Ramadani, Burnete, McJannet, Marchwiński, Hasa, Kaba.11:45

Panchina Monza: Pizzignacco, Mazza, Sensi, Pereira, Forson, Maric, Valoti, D'Ambrosio, Carboni, Postiglione, Martins, Colombo. 11:45

Le scelte di Giampaolo: c'è Berisha in mezzo al campo al posto di Ramadani, in difesa gioca Jean al fianco di Baschirotto. Dorgu fa il terzino, in avanti spazio a Morente e Pierotti ai lati di Krstovic, in panchina Rebic.11:46

Le scelte di Nesta: falso nueve per il Monza con Mota supportato da Caprari e Maldini, out per infortunio Djuric. Si rivede Birindelli a destra al posto di Pereira, in difesa gioca Caldirola e non Carboni.11:47

Nei quattro precedenti in Serie A tra Lecce e Monza, tre pareggi 1-1 e una vittoria in trasferta del Lecce 1-0 – i salentini hanno quindi realizzato esattamente un gol in ognuna delle quattro sfide contro i brianzoli nella categoria.11:48

Il Lecce è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe di questo secolo giocate tra Serie A e Serie B contro il Monza: tre pareggi e un’unica vittoria, un 3-0 in “cadetteria” datato 1 ottobre 2021 (a segno Strefezza, Di Mariano e Coda).11:48