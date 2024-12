Lecce-Monza 2-1 pagelle: Krstovic croce e delizia, Dorgu autogol incredibile, VAR protagonista

Top e flop della gara: Morente e Krstovic i migliori dei giallorossi. Per i brianzoli si salva solo Turati grazie al rigore. Male Izzo e Forson

Sfida salvezza all’ultimo gol: succede di tutto in Lecce-Monza. Vincono i giallorossi per 2-1 al Via del Mare, dopo una gara da montagne russe tra rigori assegnati, sbagliati, revocati e autogol beffardi. I padroni di casa passano in vantaggio al 3′ di gioco con un gol splendido di Morente, imbeccato alla perfezione in profondità da Berisha. Appena 10 minuti dopo potrebbe arrivare il raddoppio, ma Krstovic si lascia ipnotizzare dal dischetto da un miracoloso Turati. Nel frattempo il Monza guadagna campo e riesce a pareggiare (1-1) grazie ad un pasticcio davvero incredibile di Dorgu, autore di un autogol incredibile. Nonostante ciò, il Lecce si riprende, reagisce e passa di nuovo in vantaggio, con Krstovic che questa volta si rende protagonista in positivo con un tiro in girata, potente e al volo, che batte Turati (2-1). Non basta il tentativo di ripresa del Monza nel secondo tempo: prima con il gol annullato a Bianco per fuorigioco e poi con un possibile calcio di rigore annullato, per fallo di mano commesso da Guilbert ma appena al di fuori dell’area, dal VAR. Sempre il VAR si rende protagonista con l’annullamento del calcio di rigore (a causa di un fallo in area di Forson su Rebic, concesso inizialmente al Lecce dall’arbitro Mariani) a causa di un fuorigioco precedente. Tornano a correre gli uomini di Giampaolo che salgono al 13esimo posto a quota 16 punti. Profondo rosso, invece, per il Monza: un solo successo in 9 gare e 19esimo posto in classifica a quota 10 punti.

Lecce-Monza, la chiave tattica del match

Giampaolo cambia tutto e schiera il Lecce con il 4-3-3, anziché con il 3-4-1-2 visto nella debacle contro la Roma: c’è Berisha in mezzo al campo al posto di Ramadani, in difesa gioca Jean al fianco di Baschirotto. Dorgu fa il terzino, in avanti spazio a Morente e Pierotti ai lati di Krstovic, in panchina Rebic.

Non cambia, invece, tatticamente Nesta che schiera il Monza con il solito 3-4-2-1: Mota in avanti da falso nueve supportato da Caprari e Maldini, out per infortunio Djuric. Si rivede Birindelli a destra al posto di Pereira, in difesa gioca Caldirola e non Carboni.

Entrambe le squadre non rinunciano alla costruzione del gioco e alle ripartenze in contropiede: è abile il Lecce a sfruttare un assist in profondità di Berisha, verso Morente, per aprire la difesa avversaria e sbloccare la gara. Il Lecce, per aumentare la sua pericolosità offensiva, cerca maggiormente il gioco sugli esterni.

Lecce-Monza, curiosità: mai una vittoria per i brianzoli

Con la vittoria casalinga del Lecce per 2-1, continua il tabù del Monza negli scontri diretti tra le due squadre. Lecce e Monza, infatti, si sono affrontate 5 volte in totale in campionato: nei precedenti match, il Lecce aveva vinto solo una volta, il Monza invece non ha mai vinto, mentre i pareggi sono stati 3. Grazie al successo odierno al Via del Mare, i giallorossi conquistano quindi due successi, in 5 gare, negli scontri diretti con il Monza.

I top e flop del Lecce

Morente 7. Al 3′ di gioco sblocca la gara con un inserimento in profondità, grazie all’assist di Berisha che con uno splendido lancio scavalca tutta la difesa avversaria e lancia in rete l’esterno sinistro.

Krstovic 6. Sbaglia un calcio di rigore al 13′ calciando anche in modo angolato ma a mezz'altezza. Trova la rete al 44′, anticipando in area Pablo Mari, con un gran destro al volo sul secondo palo e in girata.

Dorgu 5. Inizia bene con un calcio di rigore conquistato ma, al 36′, fa un clamoroso autogol con un colpo di testa all'indietro che coglie di sorpresa Falcone, in uscita dai pali.

I top e flop del Monza

Turati 6. Al 13′ ipnotizza Krstovic: para un calcio di rigore al 13′ ed impedisce al Lecce di raddoppiare. Non riesce tuttavia ad evitare le due reti segnate dal Lecce.

Caldirola 5.5. Non riesce a chiudere in contrasto su Tete Morente al 3′ e consente all'esterno sinistro di sbloccare la gara.

Izzo 5. Al 3′ di gioco perde completamente la marcatura su Morente e lo lascia libero di scendere verso la porta, in occasione del primo gol subito.

Bianco 5. Commette una grossa ingenuità con un calcio di rigore scaturito a causa di un suo fallo su Dorgu all' 11′.

Forson 4.5. Entra al 67′ e, dopo soli cinque minuti, atterra in area Ante Rebic: l'arbitro Mariani aveva inizialmente concesso un calcio di rigore al Lecce ma annullato dal VAR per fuorigioco precedente.

