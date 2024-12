Cessione Monza, Pier Silvio Berlusconi cerca nuovi azionisti: “Il calcio è folle, noi facciamo un altro mestiere”

Periodo di crisi attuale a parte, il Monza vuole continuare a crescere e per farlo Pier Silvio Berlusconi è alla ricerca di nuovi investitori che possano aiutare il club brianzolo

Nonostante l’attuale penultimo posto in Serie A, le ambizioni del Monza non sembrano essersi ridimensionate, questo è quanto emerso dalle parole di Pier Silvio Berlusconi rilasciate dall’ad Mfe-Mediaset durante un incontro con la stampa negli studi di Cologno Monzese: “Cerchiamo qualcuno che possa far crescere il Monza”.

Monza in crisi

Dopo due ottime prime stagioni in Serie A, in cui ha per poco non ha chiuso il campionato nella parte sinistra della classifica, il Monza sta attraversando il primo vero e proprio momento di difficoltà, con soli 10 punti raccolti in 15 giornate e un penultimo posto in classifica a meno due dal Como, prima squadra salva per ora.

La quadra lombarda non conquista i tre punti dalla sfida salvezza contro l’Hellas Verona dello scorso 21 ottobre, quando trionfarono per 3-0, e da quel giorno ha collezionato tre pareggi e quattro sconfitte, oltre all’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna, e ora anche la panchina di Alessandro Nesta, arrivato in estate per sostituire Raffaele Palladino andato alla Fiorentina, traballa.

Ma la società vuole continuare a crescere

Escluso questo momento di crisi è innegabile la crescita della squadra da quando venne rilevata nel 2018 da Silvio Berlusconi, che in cinque stagione ha portato il Monza dalla Serie C alla A in cinque stagione. Anche il suo erede Pier Silvio Berlusconi non sembra intenzionato a voler arrestare la crescita della società, magari con l’aiuto di qualche nuovo investitore: “Riguardo al Monza la volontà è quella di trovare qualcuno che possa insieme o da solo far crescere il Monza e occuparsene come noi vorremmo. Noi facciamo un altro mestiere, il calcio ormai è un mondo folle e anche il mercato ma il Monza rappresenta per noi un progetto importante, che vogliamo far evolvere nel tempo secondo logiche aziendali e sportive ben definite”.

L’interessamento di Orienta Capital Partners

Già in passato si era parlato della possibilità di vendita del Monza, con Orienta Capital Partners che sembrava la più interessata, ma lo scorso luglio lo stesso Pier Silvio Berlusconi aveva spiegato che la trattativa si era poi arenata all’improvviso: “Non saprei nemmeno se si può dire che la trattativa sia saltata. Sono arrivati a un certo punto della negoziazione, poi le parti si sono fermate. So che si era arrivati a un certo punto della negoziazione e che c’era un bel livello d’intesa, poi però le cose non sono andate avanti fino in fondo”. Tra gli altri interessati al club brianzolo era spuntato anche l’imprenditore italo-americano Mario Joseph Gabelli.