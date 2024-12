Monza-Udinese, moviola: il gol annullato, il rosso mancante e l’amaro sfogo di Nesta

La prova dell’arbitro Manganiello all’U-Power Stadium nel posticipo di A analizzata ai raggi X, il fischietto di Pinerolo ha ammonito 3 giocatori

Vanta una discreta esperienza, arbitrando in A dal 2014 (esordio in Chievo-Inter 2-1) Manganiello, la scelta di Rocchi per Monza-Udinese. Dal 2022 dirige anche alcune gare del campionato cipriota. In questa stagione era stato impegnato solo in serie B prima di debuttare in Napoli-Monza ma nella sua penultima uscita in Roma-Bologna ha lasciato parecchio a desiderare. Nell’ultima gara in cui è stato impegnato fece arrabbiare invece il tecnico dell’Atalanta Gasperini, che poi fu espulso. Manganiello aveva al suo attivo in Serie A 96 direzioni (quattro in questa stagione) ma come se l’è cavata ieri nell’impianto brianzolo?

Clicca qui per gli highlights

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I precedenti di Manganiello con Monza e Udinese

Manganiello aveva 11 precedenti con l’Udinese per un bilancio di una sola vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte. La vittoria risaliva e proprio all’ultimo successo bianconero, quello dello scorso 25 ottobre per 2-0 sul Cagliari. Sono 4 i precedenti con il Monza che con lui ha ottenuto 3 successi e 1 sconfitta.1 ora.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e M.Rossi con Arena IV uomo, Meraviglia al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito tre giocatori: Caprari, Karlstrom e Bravo.

Monza-Udinese, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Subito dopo il gol del vantaggio siglato da Lucca all’8′ l’Udinese raddoppia: Thauvin serve Lucca nello spazio. Il centravanti controlla il pallone in area, rientra sul destro e calcia sul primo palo superando Turati, ma Manganiello annulla per fuorigioco. Al 31′ manca un’ammonizione a Caprari per fallo su Sava. Al 61′ giallo a Caprari (sarebbe stato il secondo) per una trattenuta ai danni di Thauvin. Al 70′ ammonito anche Karlstrom. Al 92′ ammonito Bravo per aver allontanato il pallone. Dopo 7′ di recupero Monza-Udinese finisce 1-2.

Lo sfogo di Nesta a fine gara

Amareggiato dopo la partita negli spogliatoi il tecnico del Monza Nesta: “Noi abbiamo fatto 30 tiri e loro pochi. Partita difficile da commentare, abbiamo creato tanto, dovremmo cercare di andare in vantaggio qualche volta, invece andiamo sempre sotto e siamo sempre a rincorrere: questo non ci aiuta. Traversa, parata, difficile da spiegare. Spiace per i giocatori che meriterebbero molto di più. Maldini si prende tante responsabilità, noi a volte gli chiediamo di giocare più semplice, lui vuole saltare l’uomo. Dobbiamo essere più incisivi negli ultimi metri, qualche gol dobbiamo farlo. Mi sento certamente in discussione, non per la partita ma per la classifica. Io lavoro, faccio il mio e se un giorno mi dovessero chiedere di andarmene, caricherò la macchina e partirò. Domani, se nessuno dirà niente, andrò al campo e inizierò a preparare la partita di Lecce”