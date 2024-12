Grazie per aver seguito la diretta scritta di Monza-Udinese e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.22:56

90'+7' FISCHIO FINALE: MONZA-UDINESE 1-2. I bianconeri tornano a vincere dopo cinque partite.22:41

90'+6' CHE AZIONE DI ABANKWAH! Coast to coast fantastico del neoentrato, che parte dalla sua metà campo, arriva fino all'area del Monza e calcia a incrociare, ma non trova la porta.22:41

90'+3' Quarta sostituzione per l'Udinese. Peter Ekkelenkamp lascia spazio a James Abankwah.22:38

90'+2' AMMONITO Iker Bravo per aver allontanato il pallone.22:36

90' Segnalati cinque minuti di recupero.22:35

90' Terza sostituzione per l'Udinese. Finisce la partita di Sandi Lovrić, al suo posto Arthur Atta.22:34

90' LUCCA VICINO AL 3-1! Servito in profondità, l'attaccante dell'Udinese sfida Forson, entra in area e calcia forte, ma alto, sul primo palo.22:34

87' Finale di partita molto spezzettato all'U-Power Stadium.22:31

84' Quinta sostituzione per il Monza. Esce Daniel Maldini, entra Mirko Marić.22:29

82' Il Monza preme alla ricerca del pareggio. L'Udinese si difende.22:27

79' Quarta sostituzione per il Monza. Fuori Alessandro Bianco, dentro Stefano Sensi.22:24

79' Terza sostituzione per il Monza. Richiamato in panchina Gianluca Caprari, minuti per Omari Forson.22:24

79' TRAVERSA DI MOTA! Cross preciso di Kyriakopoulos e stacco perfetto del portoghese, che anticipa Giannetti e colpisce di testa a botta sicura, ma colpisce il legno.22:23

76' Seconda sostituzione per l'Udinese. Florian Thauvin lascia spazio a Iker Bravo.22:21

73' Il Monza passa al 4-2-3-1: Birindelli, Izzo, Pablo Marì e Kyriakopoulos sono i quattro difensori, con Bondo e Bianco in cabina di regia. Mota, Maldini e Caprari si piazzano alle spalle di Djuric.22:20

71' Seconda sostituzione per il Monza. Finisce la partita di Andrea Carboni, al suo posto Samuele Birindelli.22:16

71' Prima sostituzione per il Monza. Esce Pedro Pereira, entra Dany Mota Carvalho.22:16

70' GOL! Monza-UDINESE 1-2! Rete di Jaka Bijol! Ekkelenkamp serve in orizzontale il difensore bianconero, che si fa tutto il campo per ricevere il pallone, controlla e calcia a incrociare, battendo Turati.



70' AMMONITO Jesper Karlström.22:14

67' Lucca riceve in area, si gira e calcia sul primo palo. Conclusione deviata da Pablo Marì e corner per l'Udinese.22:11

64' Fallo di Kyriakopoulos su Ehizibue e calcio di punizione per l'Udinese.22:09

61' AMMONITO Gianluca Caprari per una trattenuta ai danni di Thauvin.22:06

58' PILLOLA STATISTICA: Quella di Georgios Kyriakopoulos è stata la 100ª rete del Monza in Serie A , con i brianzoli che sono diventati la 60ª formazione a tagliare questo traguardo nella competizione.22:05

55' CI PROVA THAUVIN! Azione personale del francese, che entra in area, si sposta il pallone sul sinistro e calcia forte sul primo palo. Turati respinge con i pugni.22:00

54' CHE PARATA DI SAVA! Pereira va via sulla destra e crossa al centro per Djuric, che prende il tempo a Bijol e colpisce di testa da distanza ravvicinata. Il portiere dell'Udinese si supera e riesce a deviare in corner.21:58

52' OCCASIONE PER CAPRARI! Grande recupero di Izzo, che ruba palla sulla trequarti difensiva dell'Udinese e imbuca per l'ex Verona, che calcia a incrociare, ma allarga troppo la conclusione.21:56

50' Possesso palla del Monza, che vuole sfruttare la scia positiva del gol segnato per provare a portarsi in vantaggio.21:55

47' GOL! MONZA-Udinese 1-1! Rete di Giorgos Kyriakopoulos! Azione insistita di Maldini, che sfonda all'interno dell'area, ma la sua conclusione viene respinta da Giannetti. Il pallone resta nell'area dei bianconeri e l'ex Sassuolo è il più veloce di tutti ad arrivare sul pallone e a spedirlo in rete.



47' L'Udinese passa al 3-5-2: Kristensen, Bijol e Giannetti sono i tre centrali, con Ehizibue e Zemura sulle fasce. Karlstrom si piazza in cabina di regia, con Lovric ed Ekkelenkamp mezzali e la coppia d'attacco formata da Thauvin e Lucca.21:52

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Monza-Udinese.21:50

46' Prima sostituzione per l'Udinese. Fuori Oier Zarraga, dentro Thomas Kristensen.21:49

Runjaic può essere abbastanza soddisfatto della prova dei suoi, molto solidi e concreti in fase difensiva e pericolosi con le ripartenze, che saranno probabilmente l'arma dell'Udinese anche nella ripresa. Diversi, sicuramente i pensieri di Nesta, che ha visto i suoi andare sotto alla prima occasione per gli avversari, dopo un buon approccio alla partita. È apparso un po' in difficoltà Caprari, che potrebbe lasciare spazio alla velocità di Mota nel secondo tempo.21:41

All'intervallo del match dell'U-Power Stadium, è l'Udinese a essere avanti sul Monza, grazie al gol segnato al 6' da Lucca, che di testa supera Turati su cross di Zemura. L'attaccante bianconero si ripete due minuti più tardi, stavolta con un gran tiro sul primo palo, ma Manganiello annulla per fuorigioco. Il Monza reagisce creando diverse occasioni, tutte o quasi con tiri da fuori terminati sul fondo.21:40

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: MONZA-UDINESE 0-1. Bianconeri in vantaggio con il gol di Lucca.21:33

45' Concesso un minuto di recupero.21:32

43' BONDO VICINISSIMO AL GOL! Il centrocampista del Monza raccoglie una respinta centrale di Giannetti, controlla e calcia forte sul primo palo, sfiorando il pareggio.21:30

41' Cross basso di Kyriakopoulos per Djuric, anticipato dall'ottimo intervento difensivo di Bijol.21:27

38' CHE OCCASIONE PER PEREIRA! Passaggio filtrante di Caprari per il portoghese, che calcia di prima intenzione dall'interno dell'area alla ricerca del secondo palo, ma Giannetti interviene in scivolata e riesce a deviare il tiro.21:25

35' Altra ripartenza pericolosa dell'Udinese, con Ekkelenkamp che allarga per Lucca, il quale rientra sul destro e calcia a giro, senza trovare la porta.21:22

32' Splendida azione di Thauvin, che scambia con Ekkelenkamp, entra in area, prende il fondo, rientra sul destro e cerca Lovric sul secondo palo, anticipato dall'intervento di Carboni.21:19

30' Thauvin alza il pallone alla ricerca di Lucca, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Turati.21:17

27' Azione confusa del Monza, conclusa da uno strano tiro di punta di Izzo, che calcia sul fondo.21:13

24' Kyriakopoulos crossa al centro dell'area per Djuric, che anticipa Bijol, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa.21:11

23' Altro tentativo di prima intenzione da fuori di Bianco, che stavolta va più lontano dai pali difesi da Sava.21:09

21' Giropalla prolungato dei biancorossi.21:08

18' Il Monza continua a spingere alla ricerca del pareggio. L'Udinese si difende nella propria metà campo.21:05

15' BIANCO A UN PASSO DAL PAREGGIO! Il centrocampista del Monza raccoglie un pallone vagante al limite dell'area calciando di prima intenzione alla ricerca dell'angolino basso e sfiorando il palo.21:03

14' Maldini si libera al limite dell'area e serve Caprari, che si sposta il pallone sul destro e calcia, ma viene murato da Giannetti.21:01

11' OCCASIONE PER IL MONZA! Carboni ruba palla a Ehizibue, entra in area e cerca un tiro-cross basso sul secondo palo, senza trovare però né la porta né Djuric.20:57

8' GOL ANNULLATO ALL'UDINESE! Altro contropiede magistrale dei bianconeri, con Thauvin che serve Lucca nello spazio. Il centravanti controlla il pallone in area, rientra sul destro e calcia benissimo sul primo palo superando Turati, ma Manganiello annulla per fuorigioco.20:57

6' GOL! Monza-UDINESE 0-1! Rete di Lorenzo Lucca! Ripartenza perfetta dei bianconeri, con Ekkelenkamp che riceve sulla sinistra e scarica per il cross di prima intenzione di Zemura. Lucca prende il tempo a tutti e di testa batte Turati.



Guarda la scheda del giocatore Lorenzo Lucca20:53

4' Ottimo inizio del Monza, che mette subito in campo tanta aggressività.20:52

CALCIO D'INIZIO! Comincia Monza-Udinese. Il primo pallone della sfida è giocato dai bianconeri.20:47

Quasi tutto pronto all'U-Power Stadium di Monza. Tra pochi minuti l'arbitro Gianluca Manganiello darà il via alla partita.20:38

Quattro indisponibili per Runjaic, che perde il portiere titolare Okoye e Davis, oltre a Payero, Sanchez e allo squalificato Touré. L'allenatore dei bianconeri conferma la difesa a quattro già vista nel turno precedente, preferendo Sava a Padelli in porta e Zemura a Kamara sulla fascia sinistra. Bijol e Giannetti sono i due centrali, con Kabasele e Kristensen che finiscono in panchina. Ancora Thauvin e Lucca in attacco, mentre rispetto alla sfida con il Genoa c'è un centrocampista in più, Zarraga, con Brenner e Iker Bravo pronti a subentrare.20:38

Diverse assenze pesanti per Nesta, che deve rinunciare a Pessina, Gagliardini, Petagna e Vignato, oltre al secondo portiere Cragno. Tra i biancorossi, ritrovano una maglia da titolare Izzo in difesa e Maldini sulla trequarti, a discapito rispettivamente di Caldirola e Mota, che partono dalla panchina. Pereira, infine, vince il ballottaggio sulla fascia destra con Birindelli.20:33

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Udinese si schiera in campo con il 4-4-2: Sava; Ehizibue, Bijol, Giannetti, Zemura; Zarraga, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. A disposizione: Piana, Padelli, Abankwah, Kamara, Atta, Palma, Bravo, Brenner, Kabasele, Kristensen, Modesto.20:31

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Monza si schiera in campo con il 3-4-2-1: Turati; Izzo, Pablo Marí, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Sensi, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Mota, Postiglione, Martins, Colombo, Ciurria.20:30

È più tranquilla, invece, l'Udinese, decima con 17 punti, che vuole il successo per scavalcare l'Empoli e salire al nono posto in classifica, a due punti dalla zona Europa. Anche quello della squadra di Kosta Runjaic, però, non è un buon periodo: sono cinque, infatti, i match di fila senza successo per i bianconeri, nei quali hanno totalizzato quattro sconfitte e un pareggio.20:28

All'U-Power Stadium, il Monza cerca punti salvezza per lasciare la zona retrocessione. Vincendo oggi, infatti, la squadra di Alessandro Nesta, penultima in classifica con 10 punti, salirebbe in sedicesima posizione, al pari del Lecce. I biancorossi, però, non vivono un momento esaltante, essendo reduci dalla brutta sconfitta in Coppa Italia contro il Bologna, la settima partita consecutiva senza vittoria.20:26

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Monza-Udinese, gara valida per la 15^ giornata di Serie A.20:17

