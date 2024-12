Pagelle Monza-Udinese 1-2: decide Bijol, Lucca ancora decisivo, Kyriakopoulos illude Nesta

Top e flop del posticipo della quindicesima giornata di Serie A 2024/25: miracolo di Sava al suo debutto in massima serie, gara di personalità di Bianco

La quindicesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria dell’Udinese contro il Monza. I friulani si portano subito in vantaggio con il gol di testa di Lucca, ma i brianzoli pareggiano a inizio ripresa con Kyriakopoulos. Per gli uomini di Runjaic, decisiva la rete di Bijol che regala tre punti importanti ai bianconeri. Con questa vittoria, l’Udinese si rilancia in una posizione di classifica più tranquilla, mentre la squadra di Nesta, penultima, continua il suo digiuno di vittorie in casa.

Monza-Udinese, il racconto del match

Partenza decisa e aggressiva del Monza, ma è l’Udinese a colpire per prima. I friulani, letali alla prima ripartenza, trovano il vantaggio con Lucca, al suo quinto gol in campionato e settimo di testa per la squadra in stagione. Poco dopo, l’attaccante raddoppia, ma la rete viene annullata per off-side.

I brianzoli, dal loro canto, confermano la loro fragilità nel gioco aereo, subendo l’ottavo gol di testa in campionato. Dopo aver accusato il gol del vantaggio, arriva la reazione della squadra di Nesta, che sfiora il gol prima con Maldini, poi con un destro potente di Bianco che lambisce il palo. La prima frazione si chiude con ritmi alti e buone giocate, ma senza ulteriori gol. L’Udinese si difende con ordine, resistendo alla pressione di un Monza molto aggressivo soprattutto nel finale.

Nella ripresa, l’Udinese cambia assetto e passa al 3-5-2, ma la scelta non paga. Il Monza pareggia subito con Kyriakopoulos, che sigla il gol numero 100 in Serie A per i brianzoli, diventando la 60esima squadra a raggiungere questo traguardo. Poco dopo, la squadra di Nesta sfiora la rimonta con una conclusione di Djuric, fermato dalla gran risposta di Sava.

Viene fuori man mano la squadra di Runjaic che, nonostante il controllo del possesso da parte del Monza, riesce a colpire nuovamente con una velenosa ripartenza. Gol di Bijol e friuliani nuovamente in vantaggio. Il Monza passa al 4-2-3-1 e continua a spingere, cercando il gol del pari. Brianzoli anche sfortunati con Dany Mota che colpisce la traversa con un colpo di testa. Nonostante gli sforzi, la rete del pareggio non arriva. Vince l’Udinese per 2-1.

Rivivi tutte le emozioni di Monza-Udinese

Monza, top e flop

Kyriakopoulos 7: Trova il corridoio giusto e segna il gol del pareggio. Con la sua rete contribuisce a far raggiungere uno storico traguardo al Monza.

Trova il corridoio giusto e segna il gol del pareggio. Con la sua rete contribuisce a far raggiungere uno storico traguardo al Monza. Bianco 6: Mostra personalità e si rende pericoloso con un paio di conclusioni dal limite. (36′ st Sensi ng)

Mostra personalità e si rende pericoloso con un paio di conclusioni dal limite. Maldini 5.5: Qualche buona idea per soprendere gli avversari, ma la performance non è stata del tutto convincente. Pesa l’errore sul 2-1 dove poteva far meglio. (39′ st Maric ng)

Qualche buona idea per soprendere gli avversari, ma la performance non è stata del tutto convincente. Pesa l’errore sul 2-1 dove poteva far meglio. Marì 5.5: Troppo passivo sul gol del vantaggio dell’Udinese, come tutti i compagni di reparto. Nel complesso, gara lontana dai suoi standard migliori.

Troppo passivo sul gol del vantaggio dell’Udinese, come tutti i compagni di reparto. Nel complesso, gara lontana dai suoi standard migliori. Caprari 5.5: Prestazione sottotono, lento nell’uno contro uno e con qualche sbavatura di troppo. Migliora leggermente nella ripresa. (36′ st Forson ng)

Udinese, top e flop

Lucca 7: Ancora decisivo con il suo quarto gol di testa, il quinto in campionato. Trova anche il bis, ma viene annullato per fuorigioco.

Ancora decisivo con il suo quarto gol di testa, il quinto in campionato. Trova anche il bis, ma viene annullato per fuorigioco. Bijol 7: Dirige la difesa. L’uomo più inatteso a guidare la ripartenza, servito perfettamente da Ekkelenkamp. Con freddezza batte Turati e porta di nuovo i suoi in vantaggio.

Dirige la difesa. L’uomo più inatteso a guidare la ripartenza, servito perfettamente da Ekkelenkamp. Con freddezza batte Turati e porta di nuovo i suoi in vantaggio. Sava 6.5: Miracolo dell’ex Torino su Djuric nel giorno del suo debutto in Serie A.

Miracolo dell’ex Torino su Djuric nel giorno del suo debutto in Serie A. Zemura 6.5: Perfetto il cross per la rete di Lucca.

Perfetto il cross per la rete di Lucca. Giannetti 6.5: Grande prestazione. Pulito negli interventi e lucido nelle scelte, dà sicurezza al reparto arretrato.

Grande prestazione. Pulito negli interventi e lucido nelle scelte, dà sicurezza al reparto arretrato. Thauvin 6: Parte da lui l’azione per il gol del vantaggio. Poi sorprende con altre grandi giocate nel corso della gara. (31′ st Bravo ng

Parte da lui l’azione per il gol del vantaggio. Poi sorprende con altre grandi giocate nel corso della gara. Ehizibue 5.5: Qualche imprecisione di troppo.

