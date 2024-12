Bologna-Monza, la direzione di Ferrieri Caputi ancora nella bufera e sui social rispuntano le accuse di sessismo

Il fischietto livornese finisce al centro delle accuse nonostante la schiacciante vittoria della formazione di Italiano in Coppa Italia: dopo le polemiche su Inter-Venezia ricomincia il caos

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una partita a senso unico, eppure come spesso capita nel calcio italiano c’è sempre spazio per fare polemiche. E ancora una volta in queste polemiche ci finisce di mezzo l’arbitra Maria Sole Ferrieri Caputi che era stato al centro di molte discussioni già dopo la gara tra Inter e Venezia di campionato.

Bologna-Venezia: le critiche a Ferrieri Caputi

La gara tra Bologna e Monza non ha avuto grandi spunti dal punto di vista agonistico. La formazione di Italiano ha dimostrato una netta superiorità nel corso del match di Coppa Italia riuscendo a chiudere la pratica con relativa facilità e neanche gli episodi da “moviola” sono stati così eclatanti. Eppure sui social la direzione di Maria Sole Ferrieri Caputi finisce nuovamente sotto la lente di ingrandimento. In particolare alcuni tifosi la accusano di aver negato un rigore alla squadra di Nesta (per un contatto tra Valoti e Holm, con il Var che conferma la sua decisione), di aver sbagliato l’assegnazione di alcuni calci d’angolo e in generale di non essere stata all’altezza del compito.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il precedente Inter-Venezia

Maria Sole Ferrieri è finita nel mirino solo qualche settimana fa quando fu aspramente criticata per la sua direzione nel corso di Inter-Venezia. A scatenare le polemiche in quella circostanza un gol annullato a Sverko nel finale di partita San Siro: una decisione che però secondo la gran parte degli esperti arbitrali era stata giusta. Ma questo non era bastato per evitare il solito rincorrersi di dichiarazioni anche piuttosto forti con alcuni opinionisti che avevano puntato il dito verso un presunto “gap fisico e atletico” di un arbitro donna nei confronti dei suoi colleghi maschi.

Le polemiche corrono sui social

Ogni direzione arbitrale di Ferrieri Caputi diventa quindi argomento di discussione sui social e anche il match di Coppa Italia non fa eccezioni con tante critiche nei confronti del fischietto toscano: “Scarsa sia come arbitro che tecnicamente – dice Vincenzo – ci sono occasioni in cui arriva sempre in ritardo perché fisicamente non riesce a tenere il passo”. E ancora: “Se non fosse donna – commenta 21 – arbitrerebbe in Promozione ma non diciamolo troppo forte”. E i commenti di questo tipo sono tanti: “Uno dei peggiori che abbia mai visto arbitrarie una vera e propria disgrazia. E questo non ha nulla a che vedere con il fatto che sia donna”.

Le accuse nei confronti di Ferrieri Caputi e i commenti negativi sono tantissimi: “Credo che dopo Bologna, la signora Ferrieri Caputi non possa arbitrale più una partita di un certo livello”. E ancora: “La Ferrieri è scarsa e non è un problema di sessismo. Anche se fosse stata un maschio sarebbe stata scarsa lo stesso”.

Bologna-Monza: le pagelle