Il big match tra Lazio e Inter chiude la 16ª giornata di campionato. Stesso punteggio in classifica (31) ma con i nerazzurri con una gara in meno rispetto alla squadra di Baroni.17:22

Tre vittorie consecutive per la Lazio considerando tutte le competizioni. L'ultima contro l'Ajax in Europa League ha dato ulteriore fiducia ai biancocelesti che si presentavano alla Johan Cruijff Arena dopo aver battuto la capolista Napoli. 17:24

Al contrario l'Inter arriva dalla sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen, partita che ha interrotto una striscia di risultati utili consecutivi che durava da 13 incontri. I nerazzurri in campionato però non perdono dal derby contro il Milan del 22 settembre, unico risultato negativo della squadra di Inzaghi in Serie A. 20:12