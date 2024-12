Sorteggio: per il web è fatta per i Mondiali, Spalletti teme Calzona e Lobotka

Le prime parole del ct azzurro e le reazioni di tifosi e addetti ai lavori dopo il sorteggio di Zurigo con la doppia chance per la Nazionale

Va in archivio il sorteggio dei gironi di qualificazione in vista dei Mondiali del 2026, in programma negli Stati Uniti, dove si disputerà anche la finale, in Messico e in Canada. A Zurigo, presso la sede della FIFA, l’Italia di Luciano Spalletti ha conosciuto le avversarie e il cammino che dovrà portare Donnarumma e compagni al prossimo Campionato del Mondo, dopo due mancate qualificazioni. Non mancano le reazioni social di tifosi, appassionati e addetti ai lavori.

Sorteggio Qualificazioni Mondiali 2026: le prime reazioni degli italiani

In attesa dei quarti di finale di Nations League, che assegneranno all’Italia il girone A o il gruppo I della fase di qualificazione ai Mondiali del 2026, arrivano le prime reazioni social, tra X, Facebook e Instagram.

“All’Italia é andata più che bene sia che vinca sia che perda contro la Germania nei quarti di Nations League”, scrive un tifoso più che fiducioso. “Norvegia sopravvalutata“, commenta un altro utente, che pensa già ad una possibile sconfitta dell’Italia con la Germania in Nations League. Occhio ad Haaland ed Odegaard, ma i norvegesi restano al 43° posto nel ranking. “Noi siamo in crescita. Forza Azzurri!”, esclama un altro tifoso, che ha avuto modo di apprezzare l’Italia post Europeo.

Inghilterra contro due Nazionali balcaniche: ironia sui social

“Buona fortuna nei Balcani, Inghilterra… E che derby Serbia-Albania!”, si legge sui social, con chiaro riferimento al gruppo K, a cui si è aggiunta anche la Lettonia. Lo sport, ancora una volta, proverà a non mescolarsi con questioni politiche, ma è inevitabile che ci sarà grande attenzione da parte della FIFA e delle forze dell’ordine quando si affronteranno le Nazionali di Stojkovic e Sylvinho.

La selezione dei Tre Leoni, affidata alle idee e al gioco di Tuchel, proverà ad andare oltre tutto ciò, consapevole di essere all’inizio di un percorso. “No fear“, urlano a gran voce i tifosi inglesi, contando sull’estro di Bellingham e sulla vena realizzativa di Harry Kane.

Spalletti: “Bisogna essere forti”

Ai microfoni di Rai Sport, il ct Luciano Spalletti ha commentato il sorteggio andato in scena a Zurigo quest’oggi: “Il futuro dipende sempre da quello che si riesce a ricevere dai ragazzi, dai giovani, da queste nuove mentalità di costruire squadre di calcio, di affrontare squadre di calcio. E c’è una tendenza di andare a fidarsi di questi talenti, quindi sono sempre insidie che si vanno ad affrontare. Bisogna essere forti”.

L’ex Napoli Francesco Calzona, ct della Slovacchia, potrebbe essere uno degli avversari degli Azzurri: “Lo conosco bene perché andandolo a cercare per il mio staff avevo già individuato delle qualità e delle caratteristiche moderne, capaci di adattarsi e di giocare un calcio moderno. Una squadra che ti viene ad attaccare fin dall’inizio dell’azione, è uno da calcio totale. Ha già fatto vedere contro l’Inghilterra, prima di uscire dall’Europeo, quello che ha costruito e meritava molto di più. E poi c’è Lobotka dentro, che è uno che fa girare una squadra intera”.

“Bisogna essere all’altezza della nostra missione, – ha sottolineato Spalletti – della missione che c’è stata affidata. Dobbiamo essere all’altezza della nostra storia e delle aspettative che abbiamo e che hanno i nostri tifosi, non abbiamo alternativa”.

Il doppio confronto con la Germania a marzo potrà dire tanto: “Anche attraverso questo si costruiscono le vittorie, perché un’Italia che vince contro la Germania è un’Italia che ne esce più forte. Dobbiamo assolutamente consolidare quelle belle cose che abbiamo visto durante questa Nations League, nelle partite che abbiamo fatto. Perché da lì traiamo forze nuove da spendere nelle future partite. Dobbiamo arrivare a questa qualificazione con più vittorie possibili, noi giochiamo per vincere sempre e dobbiamo onorare al meglio questa Nations League”.