Milan, non solo Rashford: il sogno rossonero si chiama Arda Guler, la formula “Diaz” per convincere i Blancos

L'effetto Conceicao e il trionfo in Supercoppa ha risvegliato il Milan anche sul mercato. Rossoneri scatenati: nel mirino non solo Rashford, ma anche il gioiello turco Arda Guler

L’effetto Conceicao risveglia il Diavolo sul mercato. È un Milan scatenato, quello che punta a grandi nomi per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico portoghese. Non solo Rashford, i vincitori della Supercoppa Italiana hanno messo nel mirinoanche Arda Guler, enfant prodige del calcio turco che s’è smarrito tra i fenomeni del Real Madrid.

Milan, spunta un nuovo obiettivo: piace Arda Guler

Diciannove anni, talento puro. Ma anche di cristallo: i numerosi infortuni subiti da quando Arda Guler è approdato alla corte di Carletto Ancelotti ne hanno arrestato l’ascesa dopo quanto di buono mostrato con la casacca del Fenerbahce. La scorsa stagione è riuscito comunque a segnare sei reti nelle 12 presenze accumulate, mentre in quest’annata sta faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista perché chiuso dalle stelle del Real Madrid.

Trequartista centrale o ala destra, potrebbe rappresentare una validissima opzione per lo scacchiere tattica di Sergio Conceicao, che ha tremendamente bisogno di innalzare il tasso tecnico della rosa del Milan se intende recuperare il gap dalle prime quattro.

Come il Milan potrebbe convincere il Real Madrid

L’ostacolo all’operazione è proprio la Casa Blanca, che non vuole privarsi del suo gioiello nella fase cruciale di una stagione così ricca di impegni. Secondo quanto riferito dal sito turco NTV Spor, il club rossonero punta a ingolosire il Real riproponendo la ‘formula Diaz‘.

Dunque, prestito secco fino a giugno con i madrileni che manterrebbero il controllo del calciatore. Guler avrebbe così la possibilità di aumentare il proprio minutaggio nel campionato italiano e soprattutto in Champions League per poi tornare al Bernabeu pronto a giocarsi le sue carte con l’esperienza acquisita.

Il punto sull’affare Rashford: lo scoglio da superare

Mercato grandi firme. Ieri il Milan è uscito allo scoperto per Marcus Rashford, bandiera del Manchester United scaricata da Amorim. Ieri l’incontro col fratello-agente dell’attaccante inglese per gettare le basi di un affare non facile da chiudere per diverse ragioni. La prima è dettata dalla nutrita concorrenza: sul giocatore, infatti, ci sono anche altri club come il Borussia Dortmund e l’ambizioso Como di Fabregas.

La seconda, che costituisce il nodo principale, riguarda l’ingaggio monstre da 13 milioni di euro percepito dai Red Devils. Si tratta di una cifra distante anni luce dai parametri del club di via Aldo Rossi, che, secondo La Gazzetta dello Sport, spera di ottenere Rashford in prestito con la compartecipazione economica del Manchester United. In caso di riscatto, però, il Milan dovrebbe trovare un’intesa col giocatore per le prossime stagioni. Ecco perché è già stata individuata l’alternativa: Francisco Trincao dello Sporting Lisbona, che ha il contratto in scadenza nel 2026.