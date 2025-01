Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:47

90'+7' Fine partita: MILAN - CAGLIARI 1-1.22:45

90'+6' Punizione dal limite per il Milan, gran botta di Theo Hernandez, Caprile è reattivo.22:45

90'+3' Marin ci prova dai trenta metri, palla alta sopra la traversa.22:41

90'+1' Cartellino giallo per Piccoli per perdita di tempo.22:39

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:39

88' Sostituzione nel Milan, entra Omoregbe per Leao.22:36

86' Leao prova a mettersi in proprio, serie di finte e conclusione di potenza. Palla alta sopra la traversa.22:34

84' Conclusione da fuori area di Fofana, palla a lato.22:33

82' Cartellino giallo per Jimenez per proteste.22:31

81' Augello prende il posto di Felici.22:30

81' Due cambi nel Cagliari, entra Marin per Makoumbou.22:30

80' ABRAHAM! Lancio in profondità per Abraham che controlla bene, entra in area, ma calcia addosso a Caprile.22:29

79' OCCASIONE PER ABRAHAM! Jimenez sguscia via sulla destra e crossa in area, Abraham ci arriva di petto ma manda alto sopra la traversa.22:30

78' Sostituzione nel Cagliari, entra Wieteska per Palomino.22:26

77' Serie di palla in area da entrambe le fasce da parte del Milan, Caprile sempre attento esce sicuro.22:25

72' Conclusione di Reijnders dalla distanza, palla alta sopra la traversa.22:20

70' Rete di passaggi da parte del Milan, ma il Cagliari tiene bene dietro.22:19

65' Nel Cagliari entra Deiola per Viola.22:13

63' Entra Jimenez per Calabria.22:11

62' Doppio cambio per il Milan, entra Abraham per Musah.22:11

61' PULISIC! Leao serve Pulisic in area, l'americano controlla e calcia di potenza, Caprile si immola e devia in angolo.22:10

59' Tiro cross di Rejinders, pallone insidioso ma si spegne sul fondo.22:07

55' GOL! Milan - CAGLIARI 1-1! Rete di Zortea. Ripartenza Cagliari, Felici per Zortea che dal limite calcia angolato, Maignan sbaglia l'intervento e la palla finisce in rete.



51' GOL! MILAN - Cagliari 1-0! Rete di Morata. Theo Hernandez crossa in area dalla sinistra, Pulisic calcia al volo colpendo il palo, Morata è il più veloce ad arrivare sul pallone e ad insaccare.



50' Theo Hernandez in profondità per Morata che conclude di prima, palla sporcata da Palomino in angolo.21:59

47' TRAVERSA DI PULISIC! Controllo con il sinistro e conclusione con il destro dal limite, la palla scheggia la traversa.21:56

46' Inizia il secondo tempo di MILAN - CAGLIARI. Si riparte senza sostituzioni.21:53

Il Milan crea molto e tiene palla ma non riesce a sfondare il muro del Cagliari. Sardi pericolosi nelle ripartenze e vicini al gol nel finale con Felici, ma Maignan con un grande intervento nega il gol.21:34

45' Fine primo tempo: MILAN - CAGLIARI 0-0.21:34

41' Cartellino giallo per Felici, entrata dura a metà campo.21:30

40' MAIGNAN! Felici prova il tiro a giro dal limite, Maignan vola e con la mano di richiamo smanaccia in angolo.21:29

36' Grande intervento di Calabria su Viola che servito solo in area dalla destra, prova ad agganciare, ma viene recuperato dal terzino.21:26

32' Prova la soluzione dalla distanza Fofana, palla alla destra di Caprile.21:21

30' Punizione dalla trequarti per il Milan, Theo Hernandez crossa in area ma è attenta la difesa del Cagliari.21:19

29' Continua il possesso palla del Milan che non riesce però a trovare l'imbucata giusta.21:18

24' Triangolazione Leao, Morata, con il portoghese che prova la conclusione a giro dal limite. Ferma tutto Fourneau per fuorigioco dello spagnolo.21:13

20' Altra conclusione dal limite, questa volta è Reijnders che calcia di potenza, blocca Caprile.21:09

18' Buona azione del Milan di prima e in velocità, la palla finisce a Pulisic che prova la conclusione rasoterra dal limite, ma è attento Caprile.21:07

14' Conclusione di collo esterno di Theo Hernandez dal limite, palla deviata in angolo.21:03

9' Leao prova la soluzione da fuori area, blocca in due tempi Caprile.20:58

7' CAGLIARI PERICOLOSO! Zappa scodella un ottimo pallone in area, Viola tutto solo prova la girata in acrobazia. Palla alta sopra la traversa.20:56

6' Buoni scambi in velocità del Milan sulla trequarti, manca però la stoccata finale.20:56

3' Partito aggressivo il Milan, il Cagliari difende ordinato.20:52

1' FISCHIO D’INIZIO DI MILAN - CAGLIARI. Arbitra Fourneau.20:49

Nel Milan confermata la coppia centrale Tomori, Thiaw, mentre come terzini agiranno Theo Hernandez e Calabria che sostituisce lo squalificato Emerson Royal. In avanti gioca Morata, dietro a lui Pulisic, Reijnders e Leao. Nel Cagliari esordio per Caprile tra i pali, difesa senza l'indisponibile Mina, al suo posto, accanto a Luperto, c'è Palomino. Spazio a Viola sulla trequarti, come punta confermato Piccoli.20:09

Formazione CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile - Zappa, Palomino, Luperto, Obert - Zortea, Adopo, Makombou, Felici - Viola - Piccoli. A disposizione: Iliev, Sherri, Augello, Azzi, Wieteska, Deiola, Gaetano, Marin, Prati, Lapadula, Pavoletti.20:00

Formazione MILAN (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Tomori, Thiaw, Hernandez - Musah, Fofana - Pulisic, Reijnders, Leao - Morata. A disposizione: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Jimenez, Pavlovic, Terracciano, Bennacer, Zeroli, Abraham, Camarda, Omoregbe. 19:59

I rossoneri, con due partite da recuperare, in caso di filotto positivo si riaffaccerebbero ai piani alti della classifica. Sardi che dopo una serie di risultati negativi, hanno ritrovato i tre punti nell'ultima giornata in trasferta a Monza.18:13

Dopo aver alzato al cielo la Supercoppa Italiana, il Milan prova a ripartire in campionato per avvicinare la zona Champions League. La partita casalinga contro il Cagliari può essere l'occasione giusta, ma i sardi hanno bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione.18:11

