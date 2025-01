Giudice Sportivo: Milan senza Fofana contro l’Inter, che stangata al Napoli per i laser dei tifosi 

Il centrocampista squalificato per un turno insieme ad altri 5 calciatori, salterà il derby. La Fiorentina col Genoa senza Palladino, fermato anche il tecnico della Lazio Baroni

Assenza pesante per il Milan nel derby di domenica contro l’Inter: il giudice sportivo ha fermato la Youssuf Fofana, squalificato per una giornata insieme ad altri 5 calciatori dopo la 22a giornata di serie A. Un turno di stop all’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino e a quello della Lazio Marco Baroni. Pesante multa al Napoli per i laser utilizzati dai propri tifosi durante il match con la Juventus.

Milan, Fofana squalificato per una giornata: salta l’Inter

Il Milan dovrà fare a meno di Youssuf Fofana nel derby con l’Inter di domenica sera. Il centrocampista francese, che era diffidato, è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo dopo il cartellino giallo rimediato nella rocambolesca vittoria contro il Parma. Si tratta di un’assenza pesante per Sergio Conceiçao: Fofana è stato tra i rossoneri più continui nonostante gli alti e bassi stagionali del Milan.

Giudice Sportivo: gli squalificati dopo la 22a giornata

Insieme a Fofana, il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato per una giornata altri 5 calciatori di serie A. Yacine Adli della Fiorentina – espulso nel corso del match vinto dalla Viola in casa della Lazio – è stato l’unico a ricevere un cartellino rosso, gli altri sono incorsi nella squalifica dopo aver ottenuto la quinta ammonizione dellal stagione: si tratta di Enrico Delprato del Parma (sanzionato anche con 1.500 euro di multa per proteste perché capitano), Alessandro Bianco del Monza, Jesper Karlstrom dell’Udinese e Giuseppe Pezzella dell’Empoli.

Allenatori: Fiorentina e Lazio perdono Palladino e Baroni

Il giudice sportivo ha punito con una giornata di stop anche a due allenatori di serie A, ovvero Raffaele Palladino della Fiorentina e Marco Baroni della Lazio, entrambi espulsi nel corso dello scontro diretto disputato all’Olimpico domenica sera.

Napoli multato per i laser usati dai tifosi

Infine, da registrare la pesante multa di 20mila euro comminata dal giudice sportivo al Napoli “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale”. Puniti con un’ammenda anche il Torino (6mila euro), la Juventus (5mila euro), il Verona e il Lecce (entrambe per 3mila euro).