Milan-Inter, la scelta di Chiffi infiamma le due tifoserie: i motivi della polemica

L'arbitro patavino aveva già diretto il derby del 2022, sgradimento bipartisan per la designazione di Rocchi. La spiegazione di Luca Marelli

Sarebbe probabilmente toccato a Guida, se l’arbitro di Torre Annunziata non fosse infortunato, ma alla fine il derby di Milano, big-match della 23esima giornata di serie A in programma domenica alle 18, è andato a Chiffi. Da tempo il designatore Rocchi ha innalzato il fischietto patavino al livello delle primissime scelte e così dopo avergli assegnato Napoli-Juventus sabato scorso lo ha scelto anche per la stracittadina meneghina ma sui social la designazione è stata pesantemente criticata da entrambe le tifoserie.

Il parere di Luca Marelli

Non di questo avviso Luca Marelli. Il talent arbitrale di Dazn, che aveva promosso Chiffi anche per la prova del Maradona nonostante le polemiche, scrive su Facebook: “Di alternative ce n’erano, semplicemente Rocchi ha scelto di cavalcare la splendida forma di Chiffi (e chi l’ha criticato dopo sabato, col massimo rispetto, non ci capisce un accidente di arbitri). Non si può programmare anche la forma del momento di un arbitro, è normale improvvisare per sfruttare un arbitro in fiducia”.

Lo scetticismo su Chiffi dei tifosi di Milan e Inter

A lamentarsi sul web sono soprattutto i tifosi del Milan, che ancora ricordano un’espulsione dubbia di Reijnders con l’Udinese: “Per la serie “Sniper” il circo di Rocchi e AiA manda Chiffi ad arbitrare Milan-Inter. Dopo aver tentato con Pairetto, Feliciani, Marinelli un altro sicario! Che casualità!!!! Il tutto spudoratamente alla luce del sole” e poi: “Non ci hanno assegnato Chiffi per quasi 2 campionati, dopo averlo indottrinato ce lo hanno mandato x 2 volte in pochi mesi. Persino al derby”

C’è chi scrive: “Altro uomo in missione!! E vai col sesto arbitraggio scandaloso di fila!” e anche: “Chiffi arbitrerá il derby ma la cosa peggiore sono Di Paolo al Var e Doveri all’Avar. Facevano prima a mandare Bonolis, La Russa e Iacchetti” e poi: “Vi inviterei a rivedere le ultime prestazioni di Chiffi da Padova con l’Inter. Una partita non e’ indirizzata solo con i rigori” e ancora: “Resta il fatto che Di Paolo al VAR con il Milan ha statisticamente sempre mancato di chiamare in situazioni molto dubbie”, oppure:”Chiffi non è quello della assurda espulsione di Rejinders contro l’ Udinese con Lovric che gli taglia la strada per essere toccato?”.

Si lamentano anche gli interisti, memori del mancato rosso a Theo nel derby del 2022: “Sarebbe quasi meglio non scendere in campo direttamente e pensare alla prossima (evitando possibili squalifiche e infortuni)…” e anche: “Ha gia fatto il derby di Milano e ha fatto solo disastri” e poi: “Chiffi diventa inquietante quando perde la gestione della partita, quindi nel 95% dei big match” e infine: “Vogliono togliere l’Inter dalla lotta scudetto costi quel che costi”.