Italia, il Mancini bis è la mossa disperata di Gravina: Gattuso bocciato dai tifosi, pazze idee Nicola e Mourinho

Oltre alla pista principale che porta a Gattuso, Gravina starebbe prendendo in considerazione di richiamare Mancini, mentre sui social e non solo spuntano le candidature di Nicola e Mourinho

Il no di Claudio Ranieri ha scatenato il toto nuovo ct dell’Italia, con Gennaro Gattuso prima scelta della federazione ma bocciato dai tifosi sui social. Ecco allora che Gabriele Gravina starebbe pensando di perdonare Roberto Mancini e riportarlo sulla panchina degli Azzurri, mentre tra il serio e il faceto sui social e non solo spuntano le candidature a sorpresa di Davide Nicola e José Mourinho.

Possibile Mancini bis

Prima l’esonero improvviso di Luciano Spalletti, poi il no di Claudio Ranieri. Gabriele Gravina si ritrova nella delicata situazione di dover scegliere in fretta il nuovo commissario tecnico che possa risollevare una Nazionale italiana che per molti è già destinata a non disputare il suo terzo Mondiale di fila. E tra i petali della margherita che il presidente federale sta sfogliando alla ricerca del nuovo ct ce n’è uno che porta il nome di Roberto Mancini.

Quello dell’ex allenatore di Inter e Manchester City sarebbe un clamoroso ritorno dopo le dimissioni consegnate a Gravina nell’agosto 2023 per accasarsi sulla ricca panchina dell’Arabia Saudita. Una scelta quella che Mancini ha però già ammesso in passato non rifarebbe mai più, lasciando aperta una porta per il suo ritorno sulla panchina dell’Italia: “Non rifarei quella scelta. Per motivi tecnici, per motivi di calcio, perchè allenare la Nazionale è la cosa più bella. No, non la rifarei. Forse con Gravina non ci siamo capiti, magari se ci fossimo parlati un po’ di più sarebbe andata in modo diverso, ma io non ho nulla contro il presidente. Sogno di tornare per vincere i Mondiali”, queste alcune sue dichiarazioni rilasciate durante un’intervista al Tg1 rilasciata lo scorso dicembre.

Gattuso non convince i tifosi

Al momento la principale alternativa a Mancini – e stando alle ultime indiscrezioni anche il favorito principale a ricoprire il ruolo di ct dell’Italia – sembrerebbe essere Gennaro Gattuso, un nome che però non scalda affatto i tifosi azzurri, che sui social si sono espressi contro il suo arrivo sulla panchina della Nazionale italiana. “Rispetto per Gattuso ma come cavolo siamo ridotti, Gravina fuori dai c******i” commenta Tia89. “Ha fatto malissimo una carriera in continua discesa stava allenando in Croazia, non vincendo tra l’altro il campionato con l’Hajduk. Il prossimo step sarebbe stata una panchina nel campionato bulgaro e noi gli diamo la panchina della nazionale, povera Italia” e invece il pensiero di un altro utente. C’è anche chi arriva a fare una richiesta imponderabile alla FIFA come Qaswerty: “Squalificateci, non meritiamo sto strazio”.

Le pazze candidature di Nicola e Mourinho

Intanto nel calderone dei nomi per il possibile nuovo commissario tecnico dell’Italia ci sono finiti anche due candidature semiserie a sorpresa. La prima sarebbe quella di José Mourinho, il cui nome sarebbe stata lanciato dal sito Dagospia in mattinata e ripreso da alcuni utenti sui social, come Vincenzo che su X scrive “Solo lui può salvare la nostra nazionale nel momento più buio degli ultimi 20 anni” e Azio, che ha così commentato “Comunque secondo me Mourinho commissario tecnico sarebbe meglio di tutti i nomi che circolano messi assieme”.

La seconda sarebbe invece quella dell’esperto in salvezze disperate Davide Nicola, che dopo i miracoli fatti tra Crotone, Genoa, Salernitana, Empoli e Cagliari, sarebbe stato scherzosamente – ma forse nemmeno troppo – tirato in mezzo da alcuni tifosi come Bolingoliano che scrive: “L’unico degno della panchina della Nazionale è Davide Nicola”. C’è anche chi come Debiddo si immagina già incredibili trionfi: “Sogno già i servizi su Davide Nicola che, il 16 novembre, dopo aver conquistato un primo posto insperato nel girone, va in bici da Coverciano a Capo Rizzuto”.