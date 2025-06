Italia, Ranieri rifiuta la Nazionale e resta alla Roma, Pioli torna in corsa

Colpo di scena nel giorno che avrebbe dovuto sancire il passaggio di consegne tra l'esonerato Spalletti e sir Claudio, arriva il no dell'allenatore

Tutto da rifare. Con un coup de theatre Claudio Ranieri ha detto no grazie alla Nazionale. Dopo notti di riflessioni e di meditazioni e dopo aver visto le sofferenze degli azzurri ieri contro la Moldova il tecnico romano ha declinato l’invito della Figc. Non sarà lui l’erede di Spalletti.

Ranieri sceglie di rimanere alla Roma

Stamane Ranieri ha comunicato alla federazione e alla famiglia Friedkin la sua decisione irrevocabile. Quel doppio ruolo per il quale era arrivato anche l’ok della Figc, nonostante una norma regolamentare proibitiva, non lo ha convinto. L’amore per la Roma e la voglia di iniziare un progetto con Gasperini (che avrà bisogno del suo aiuto) hanno avuto la meglio, unitamente forse alla convinzione che per risollevare questa Nazionale serve un ct al 100%.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il sì dei Friedkin

Non c’è stata alcuna pressione da parte dei Friedkin, i proprietari del club giallorosso avevano dato il via libera per ricoprire il doppio incarico (allenatore e advisor del club) ma è stato lui stesso a voler mettere il ruolo in dirigenza davanti a ogni cosa rifiutando quello che pure sarebbe stato il coronamento di una carriera gloriosa. Già una volta Ranieri era tornato sui suoi passi: dopo aver lasciato il Cagliari aveva assicurato che non sarebbe tornato più in panchina ad allenare, aveva rifiutato decine di proposte allettanti (“ne ho avute più di dopo Cagliari che in tutta la mia carriera”) ma non era riuscito a dire no al cuore, ovvero alla Roma che l’aveva chiamato al capezzale di una squadra che stava rotolando sempre più in basso dopo i due esoneri di De Rossi e Juric.

La cavalcata con la Roma

Nei suoi mesi da allenatore giallorosso Ranieri aveva compiuto un’autentica impresa, rialzando la Roma e portandola, con una media da scudetto, a sfiorare la Champions e a centrare l’Europa League. In molti si sarebbero augurato una sua conferma da tecnico ma lui era stato irremovibile: basta con le panchine. E ha tenuto fede alla parola.

Pioli torna in corsa

La Figc è rimasta spiazzata, pensava di aver risolto il problema e ora si trova affannosamente costretta a cercare una nuova soluzione. Torna calda la pista Pioli ma non sono da escludere altre soluzioni, da De Rossi a un traghettatore.