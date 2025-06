Roma, Totti già sfiducia Gasperini: per la leggenda giallorossa l’ex Atalanta rischia grosso nella Capitale

Il Pupone ammette di nutrire dubbi sulle capacità del tecnico di Grugliasco di adattarsi all’ambiente, poi rivolge nuovi complimenti a Ranieri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

La scelta di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore della Roma ha lasciato insoddisfatta una fetta della tifoseria giallorossa, ma pare non aver convinto neanche Francesco Totti: l’ex capitano ha ammesso di nutrire dubbi sulle capacità dell’ex tecnico dell’Atalanta di adattarsi al calcio nella Capitale.

Roma, Gasperini divide i tifosi

Gian Piero Gasperini ha fatto grande l’Atalanta, ma ciò evidentemente non sembra bastare ai tifosi della Roma, la nuova sfida professionale del tecnico di Grugliasco. Sulla sua nomina ad allenatore della prima squadra da parte della dirigenza giallorossa – tra l’altro su indicazione di Claudio Ranieri, amatissimo dai romanisti – i tifosi della Magica continuano a nutrire dubbi. Dubbi che, a quanto pare, avrebbe anche un tifoso d’eccellenza come Francesco Totti.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Totti sfiducia Gasperini

Dopo essere intervenuto a Parma nell’evento “Operazione Nostalgia”, partita che ha visto in campo al Tardini tanti eroi della serie A del passato, Totti ha detto la sua sulla nomina di Gasperini. E chi si aspettava un in bocca al lupo da parte dell’ex capitano al nuovo tecnico della Roma è rimasto deluso… “Non so se essere fiducioso o no, lo valuteremo”, ha detto Totti con una certa freddezza.

Gasperini e l’ambiente della Capitale

Totti non ne ha parlato chiaramente, ma dalla battuta successiva si è capito che la bandiera giallorossa teme che Gasperini non riesca ad adattarsi alla piazza e agli obiettivi dei tifosi giallorossi. D’altra parte la sua precedente esperienza all’Inter, nell’unico club dal blasone superiore a quello dell’Atalanta allenato in carriera, non si è conclusa di certo positivamente. “Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità – ha detto Totti – Gasperini dovrà essere bravo a imporsi. Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare”.

Totti loda Ranieri

Totti sarebbe invece stato felice se Claudio Ranieri avesse continuato la sua esperienza sulla panchina della Roma. “Il mister ha fatto un lavoro eccezionale lo scorso anno – ha detto il Pupone parlando del tecnico testaccino, in corsa ora per la panchina della Nazionale dopo l’esonero di Luciano Spalletti -. Dobbiamo solo ringraziarlo perché ci ha sempre messo la faccia ed è riuscito a riportare la Roma in Europa”.