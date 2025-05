Francesco Totti e Ilary Blasi, vite parallele interrotte per i 18 anni di Chanel e la volontà di distensione

La loro secondogenita è entrata nella maggiore età e ha festeggiato con entrambi i genitori presenti, familiari, amici e persone care in un luogo significativo e una fase complicata

Le iperboli abbondano per quel diciottesimo che segna una cesura inevitabile, preparatoria, sia per la diretta interessata Chanel sia per i suoi genitori, Ilary Blasi e Francesco Totti. E ciò a prescindere dalla notorietà che entrambi attraversano e che costituisce poi la misura di un’amore immenso che il pubblico elargisce senza interruzione alcuna, in un fine mai che si riserva a figure di estrazione differente. Chanel Totti ha superato l’età che sancisce la maturità, l’ingresso nel club degli elettori, di quanti possono ottenere la patente, affrontare una fase nuova della propria esistenza.

Ma un personaggio pubblico, a partire dai social, lo è da tempo immemore, fin da quando la scelta di chiamarla così divenne pura emulazione. La sua festa, 200 invitati e un menù campano a corredo ha generato in automatico contenuti in un numero esponenziale, eppure nulla è davvero inedito se non la convivenza momentanea di Totti e Ilary per la loro secondogenita in quel luogo che è stato teatro dei migliori anni della loro vita. Assieme.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Totti e Ilary Blasi insieme per Chanel

Non dovrebbe stupire che una simile cornice abbia accolto la celebrazione del passaggio all’età adulta di Chanel, perché quel castello di Tor Crescenza, situato a nord di Roma, è stato teatro di uno spaccato della vita della vita matrimoniale di Ilary Blasi e di Francesco Totti, il quale ama scegliere e affidarsi a persone e professionisti di sua fiducia, da sempre.

In questo meraviglioso contesto, divenuto con il trascorrere dei decenni location atta ad accogliere matrimonio, feste e cene eleganti e ricercate, Totti e Ilary si sono ritrovati per una sera (con i rispettivi compagni) per augurare buon compleanno alla figlia nel castello dove avevano accolto ospiti, familiari e amici nel 2005, quando convolarono a nozze con una cerimonia splendida in diretta televisiva su Sky Tg24 dalla Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma.

Fonte: ANSA

Totti-Blasi all’epoca del loro matrimonio

La location dei 18 anni: nozze e 40 anni di Totti

Quella magnifica scelta che Totti volle ripetere in occasione dei suoi 40 anni. Allora offrì una cena ai suoi compagni, alle persone più vicine negli anni più difficili della sua carriera calcistica mentre il lungo addio al calcio e alla maglia si andava costruendo così, senza alcun filtro. Aveva compiuto 40 anni. Chanel ne ha 18.

Oltre le scelte di degustazione, musica, amici e persone vicine per la festeggiata erano presenti i suoi genitori che le hanno sempre manifestato affetto, presenza, amore costante al pari dei suoi fratelli Cristian e la piccola Isabel, la minore dei figli della coppia che ha abbracciato ripetutamente la sorella attorniata da amici e amiche intervenuti per una festa che aveva acquisito i tratti dell’evento per addobbi, torta a sette piani, scritte e luci.

La distensione tra gli ex

A Chanel è riuscita una distensione che ha concesso l’incrocio tra Ilary e Totti con l’emozione che si deve, in simili circostanze e che rimarca di certo la volontà di intraprendere un percorso che ha indotto entrambi ad adottare le valutazioni necessarie per i loro tre figli.

C’è una dimensione intoccabile, esente da contaminazione derivanti dalle controversie legali che attanagliano entrambi, e che verte sul legame con Chanel, al pari di Cristian e Isabel che non mancano della costante attenzione da parte dei genitori.

Sabato sera la neo 18enne, Chanel, ha ricucito un unicum sotto lo stesso cielo stellato con la sua famiglia al seguito: mamma e papà, con i rispettivi nuovi compagni, Noemi Bocchi per lui e Bastian Muller per Ilary, che proprio recentemente avrebbe ricevuto la proposta di matrimonio.

Abito, luci e fuochi d’artificio

Nulla mancava all’appello per siglare la festa: Chanel indossava un vestito perfetto, in versione lunga e poi mini per il momento torta e balli, in una location di famiglia, inoltre mise en place e fuochi d’artificio, passando per i giochi di luce, erano meravigliosi come la cena firmata dalla Tenuta San Domenico, che ha proposto un menù partenopeo con pietanze dello chef stellato Michele Deleo. Poi karaoke e disco, come in ogni festa che si rispetti.

Una normalità che ha mantenuto intatto lo stile Totti-Blasi negli anni che furono. Senza social che, invece, hanno documentato il meglio di questo evento.

Le foto sono state separate, con Ilary (che pare abbia preferito così) e il per sempre capitano (che ha fatto la sua ospitata anche da Milly Carlucci a Sognando… Ballando con le stelle) distanti ma sempre espressione di serenità con i genitori, i fratelli, i nonni di Chanel e le zie, sorelle di Ilary, Silvia e Melory e rispettive famiglie.

Vite parallele

Non un segnale di avvicinamento, è evidente. Eppure già la distensione, il non creare i presupposti di tensioni considerato quanto si sta affrontando comunque nelle sedi opportune, è una concreta manifestazione di rilevanza e centralità di quel bene che sia Totti sia Blasi nutrono nei riguardi dei loro figli e anche di quanto hanno costruito e mantenuto intatto fino alla loro separazione.

Per una serata si sono incrociati, osservati e forse guardati da un punto di osservazione differente rispetto al recente passato, a due anni dall’avvio di vite parallele senza che ciò scalfisse la gioia di questi 18 anni. Anche per loro.