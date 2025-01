Ilary Blasi a Verissimo lancia una frecciata a Francesco Totti, che vola a New York con Diletta Leotta

Continuano le punzecchiature tra la showgirl e l'ex leggenda della Roma: lei nel salotto di Silvio Toffanin, lui nella Grande Mela con la vedette di DAZN per il Mondiale per Club.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

C’eravamo tanto amati. Continuano le punzecchiature e le frecciatine tra l’ex coppia d’oro del calcio e dello spettacolo: Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex bandiera della Roma ha trovato stabilità con Noemi Bocchi, la showgirl e conduttrice invece è rifiorita al fianco di Bastian Muller. La lunga querelle per la separazione, il mantenimento e i “gioielli di famiglia”, però, prosegue e questo fa in modo che la telenovela si arricchisca di continuo di nuove puntate.

Ilary Blasi da Silvia Toffanin: frecciata a Totti

A proposito di puntate, a Verissimo Ilary è stata ospite di Silvia Toffanin, pure lei ex “Letterina”. E dal salotto di Canale 5 ha parlato della relazione con Bastian, lanciando l’ennesima stilettata a Francesco. “Bastian? In realtà è affittato. Ti saluta, ha detto che vuole conoscerti”, ha scherzato con la conduttrice. “Questi due anni insieme sono volati. Dai mi imbarazzo… Sto bene, è una persona che mi piace, mi diverte”. Quindi la frecciata: “I maschi a casa nostra non durano tanto, sono solo una comparsa…“, ha detto tra risate sarcastiche.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Totti a New York, cinque minuti con Diletta Leotta

Se Ilary è tornata a essere per qualche minuto la primadonna di Cologno Monzese, Totti invece è stato protagonista a New York, intervistato da Diletta Leotta in occasione della presentazione del Mondiale per Club della FIFA, che vedrà protagoniste Inter e Juventus e che sarà trasmesso gratuitamente su DAZN, di cui la bionda starlette è volto noto. “Fa freddo qui a New York, almeno in hotel ci riscaldiamo”, la prima battuta dell’ex Pupone. Seguita da un’altra: “Durerà solo cinque minuti? Ah pensavo peggio, l’ultima volta conoscendoti siamo stati tre ore e mezza”.

Mondiale per Club: le previsioni su Inter e Juve

Più serio Francesco quando ha parlato del Mondiale: “Un torneo bellissimo e con grandissime squadre, aspettiamo e vediamo come andrà. Mi piacerebbe giocarlo, ma il fisico non me lo consente. La verità è che quando si affrontano le squadre più forti al mondo vorresti esserci. Le italiane? Inter e Juve sono grandi squadre, molto competitive e conoscendo le società faranno di tutto per vincerlo. Trionfare in un Mondiale è il sogno di tutti fin da piccoli, difficile anche spiegare cosa voglia dire. Vorrei scendere in campo con la squadra più forte, il Real Madrid, che sapete era il mio sogno se non ci fosse stata la Roma. Credo che Haaland e Mbappè saranno i marcatori”.