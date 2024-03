Monza, il Papu Gomez rompe il silenzio dopo squalifica per doping confermata

Respinto il ricorso contro la squalifica di due anni per doping. Ma il Papu non intende gettare la spugna: "Continuerò a lottare fino all'ultimo"

10-03-2024 10:50

Il Papu Gomez non molla. Vietato arrendersi. L’attaccante argentino del Monza torna a farsi vivo sui social dopo che il suo ricorso per la squalifica di due anni per doping è stato respinto. “Continuerò a lottare fino all’ultimo momento per tornare a giocare” ha scritto su Instagram.

Papu Gomez, l’argentino è deluso ma non intende mollare

Nel suo ultimo post su Instagram tutta la delusione dell’ex calciatore di Catania e Atalanta, ma anche la volontà di non gettare la spugna, nonostante i 36 anni. “Come sapete hanno respinto il ricorso. È una notizia super dolorosa che mi rende molto triste – ha scritto il campione del mondo argentino a Qatar 2022 -. Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocati continueremo a lottare fino all’ultimo momento per tornare a giocare . Grazie per i messaggi di sostegno e affetto. Eccoci nonostante le difficoltà, più forti che mai” ha concluso Alejandro Gomez, che, ingaggiato dal Monza a fine settembre, è riuscito a collazionare soltanto due presenze prima dello stop per doping.

Doping, caso Gomez: la sua positività risale tempi del Siviglia

Prima di far ritorno in Italia, il Papu indossava la maglia del Siviglia. E in Spagna, nel novembre 2022 (prima del Mondiale in Qatar), era risultato positivo a un controllo antidoping. Il giocatore ha sempre sostenuto che il consumo di terbutalina, sostanza impiegata in genere per trattare malattie ostruttive respiratorie, era avvenuto per errore quando assunse un cucchiaio di sciroppo per la tosse del figlio più piccolo. Di qui la squalifica di due anni che gli è stata inflitta dal Comitato Sanzionatorio Antidoping della Commissione Spagnola per la Lotta al Doping nello Sport.

Che cosa può fare Gomez contro la squalifica per doping

A 36 anni e con due anni di stop (a partire dallo scorso ottobre) la carriera del sudamericano potrebbe concludersi nel peggiore dei modi. Ma, avendo annunciato via social l’intenzione di continuare a lottare, il Papu Gomez ha ancora un’arma da poter utilizzare: il ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna, proprio come Pogba. Il calciatore del Monza ha 15 giorni di tempo per presentare l’istanza.