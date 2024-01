Atalanta, l’ex Gomez tende la mano a Gasperini: “Pronto a fare la pace”

Il trequartista argentino è tornato a parlare del rapporto con l’allenatore nerazzurro, lanciando messaggi di distensione: “Prima di incontrarlo ero pigro, la lite è nel passato”

15-01-2024 13:04

Alejandro “el Papu” Gomez ha intenzione di seppellire l’ascia di guerra con Gian Piero Gasperini, con cui ebbe una violenta lite prima di lasciare l’Atalanta. L’argentino, attualmente squalificato per doping, s’è detto pronto a gettarsi tutto alle spalle e a fare la pace con il suo vecchio allenatore: “Lui insegna calcio”.

Atalanta, l’ex Gomez vuole la pace con Gasperini

Nel gennaio 2021 Alejandro “El Papu” Gomez lasciò improvvisamente l’Atalanta per trasferirsi al Siviglia: a muoverlo fu la rottura dei rapporti con Gian Piero Gasperini, insieme al quale fu protagonista di una lite violenta e, successivamente, di un ripetuto scambio di accuse sui media. Oggi, a distanza di tre anni, Gomez si sente pronto a dimenticare quell’episodio e a fare la pace col suo ex allenatore, un uomo verso il quale l’argentino si sente in debito per l’evoluzione avuta nei suoi anni all’Atalanta.

Atalanta, l’importanza di Gasperini per l’ex Gomez

“Gasperini ha cambiato la mia mentalità in allenamento”, ha raccontato il Papu Gomez a Cronache di Spogliatoio. “Prima di lui ero molto pigro – ha continuato l’argentino -. Quando ho visto i risultati, ho capito che aveva ragione. Ha cambiato il mio modo di allenarmi. Dentro al campo, come prepara le partite, come le comprende tatticamente: lui insegna calcio“.

Atalanta, l’ex Gomez promette un abbraccio a Gasperini

Il Papu Gomez ha quindi cambiato atteggiamento verso Gasperini e ora si dice pronto anche a fare la pace col suo ex allenatore. “Fare la pace? Certo, siamo adulti – ha aggiunto -. Per me è tutto passato. Quando ci incontreremo, ci abbracceremo. Lo scorso anno non sono potuto andare allo stadio, giocavo ancora al Siviglia e non sono potuto andare. Ma vivo a Bergamo, ci sarà modo”.

Gomez squalificato per doping

Dopo l’esperienza al Siviglia il Papu Gomez è tornato infatti in serie A, al Monza, ma la sua avventura col club brianzolo non è mai potuta iniziare: nello scorso ottobre l’argentino è infatti stato squalificato per 2 anni per doping in base a un controllo effettuato un anno prima, nell’ottobre 2022. Gomez si è difeso affermando di aver assunto senza il consenso del medico uno sciroppo del figlio, in seguito a una crisi acuta di broncospasmo.