Monza, Papu Gomez: magie e liti: chi è l’argentino tornato in A e perché si chiama così

Il Monza riporta in Italia l'argentino che ha scritto la storia dell'Atalanta prima del burrascoso addio dovuto alla furiosa lite con Gasperini

29-09-2023 14:02

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Il colpo del condor. Adriano Galliani regala il Papu Gomez a Palladino per sostituire l’infortunato Caprari: svincolato dallo scorso febbraio dopo la fine dell’avventura a Siviglia, il 35enne argentino ha sposato la causa del Monza. Dall’origine del suo soprannome alla lite con Gasperini ai tempi dell’Atalanta: ecco chi è il Papu.

Gomez torna in Italia: com’è nato il soprannome ‘Papu’

L’esterno offensivo di Buenos Aires ha spiegato che il soprannome ‘Papu’ è nato grazie alla mamma. In un primo momento, anche per via della sua statura, lo chiamavano ‘piojo’ (pidocchio), come l’ex Lazio Claudio Lopez. “Ma poi pian piano hanno iniziato tutti a chiamarmi Papu” ha raccontato.

Un soprannome ch’è diventato identità. Pensate: la canzone “Baila come il Papu” realizzata per scopi benefici dagli Autogol con la sua collaborazione e che riprende il suo celebre balletto virale sui social ha collezionato quasi 50 milioni di visualizzazione su YouTube.

Papu Gomez idolo dei tifosi: amato a Catania e Bergamo

Nel 2010 fu il Catania degli argentini a portarlo in Italia dal San Lorenzo. Tre stagioni in Sicilia nella massima serie per un totale di 16 gol. Dopo una breve parentesi al Metalist, in Ucraina, è stata l’Atalanta a concedergli di nuovo la possibilità di giocare nel Belpaese.

A Bergamo il Papu ha scritto le pagine più belle sua carriera, contribuendo in modo decisivo a scrivere anche la storia della Dea. Nel 2016-17 il record di gol in Serie A: addirittura 16. Ma il capolavoro resta la partecipazione degli orobici in Champions League. Per due stagioni di fila.

La furibonda lite con Gasperini e l’addio all’Atalanta

La sua avventura nel club lombardo è durata sei anno e mezzo, interrotta all’improvviso da una furibonda lite avuta con l’allenatore che ha costruito l’Atalanta dei miracoli: Gian Piero Gasperini. La frattura tra i due avvenne nel corso di una sfida di Champions contro il Midtjylland, quando in modo plateale il Papu disobbedì a un’indicazione tattica del tecnico.

“Negli spogliatoi tentò di aggredirmi fisicamente e lì ho detto basta” ha confessato. Gomez finì prima fuori rosa per poi essere ceduto al Siviglia nel gennaio 2021.

Gli anni a Siviglia e i successi: su tutti il Mondiale in Qatar

Seppur non brillanti, il bilancio delle prime due annate a Siviglia è risultato positivo. L’ultima annata, quella che ha visto gli andalusi trionfare in Europa League contro la Roma, è stata invece condizionata da problemi alla caviglia che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box trovando poi pochissimo spazio al rientro.

La successiva rescissione del contratto ha consentito al Monza di fargli vivere una nuova esperienza in Italia. Già campione del mondo Under 20 con l’Argentina, ha completato l’opera vincendo con la nazionale maggiore prima la Copa America nel 2021 e poi l’anno successivo il Mondiale in Qatar.