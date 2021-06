Copa America: l'Argentina ringrazia il Papu Gomez

Spettacolo ed emozioni nelle gare di Copa America. L’Argentina si impone sul Paraguay per 1-0. Decide un gol di Papu Gomez. Grazie a questo successo, l’Albiceleste è prima nel girone A e sicura del pass dei quarti di finale.

Finisce invece in parità la sfida tra Uruguay e Cile. Vantaggio dei cileni con Vargas (ex Napoili). Il pareggio dell’Uruguay arriva grazie a Suarez (forse con un tocco di Vidal). Primo punto nel torneo per la nazionale del CT Tabarez.

OMNISPORT | 22-06-2021 07:14