Serie B, il borsino degli Allenatori: i nomi per la guida di Frosinone, Monza, Pescara e Venezia

Calciomercato allenatori, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% FROSINONE Greco Nesta Breda MONZA Bianco Pirlo Dionisi PESCARA Vivarini Giampaolo Stellone VENEZIA Stroppa Cioffi Colantuono

Frosinone, due tecnici a busta paga

Partiamo dal Frosinone, dominatore della Serie B 2023, retrocesso per un soffio nel 2024 e salvo, per il rotto della cuffia, nella stagione appena finita grazie alle vicissitudini del Brescia. I Leoni Ciociari hanno ben due tecnici a libro paga, Greco e Vivarini e strizzano l’occhio ad un cavallo di ritorno, Alessandro Nesta a Frosinone dal 2019 al 2021. Il nome caldo è quello di Greco, pronto a rimettersi in gioco grazie al supporto di Frara in procinto di diventare Direttore Sportivo.

Monza, Bianco incontrarsi e dirsi addio?

Singolare la situazione del Monza che in queste ore sta cambiando proprietà, sarà acquistata da un Fondo USA guidato dall’ex Roma Baldissoni. Poco prima del cambio di proprietà i brianzoli hanno strappato Paolo Bianco al Frosinone ma non essendo ancora ufficiale corre il rischio di essere rimesso in discussione. Uno scenario remoto ma da non scartare. Le alternative, nel caso, sarebbero Pirlo e Dionisi.

Pescara e Venezia, idee chiare

E veniamo alle due certezze. La prima è il Pescara. A guidare i Delfini non sarà Silvio Baldini che ha declinato l’offerta di rinnovo e prolungamento del contratto. Ma in casa Biancazzurra evidentemente avevano subodorato la situazione ed hanno già contattato Vivarini che ha il solo problema di svincolarsi dal Frosinone. Non sarà difficile. L’alternativa è il clamoroso arrivo di Giampaoli. A Venezia invece è tutto fatto. A guidare il tentativo di risalita dai Lagunari sarà l’esperto, in promozioni, Giovanni Stroppa. A breve l’ufficialità.