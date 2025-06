Sport oggi in tv, la programmazione di domenica 22 giugno 2025: Motogp al Mugello e Germania-Italia U.21

Il palinsesto sportivo di oggi spazia tra calcio, motociclismo, tennis e molto altro

La giornata odierna propone un ricco palinsesto di eventi dedicati agli amanti dello sport e del calcio in particolare, insieme a molte altre discipline di grande interesse e spettacolarità. Spicca il motociclismo con la tappa Moto3, Moto2 e MotoGP del GP Italia all’Autodromo del Mugello, visibili anche su canali in chiaro e a pagamento. Il calcio sarà presente con la Serie B, il Mondiale per club USA 2025 e gli Europei U21 in Slovacchia 2025, con incontri trasmessi sia su canali pay che in chiaro. Inoltre, il basket vedrà l’NBA e l’EuroBasket femminile con importanti sfide, mentre il tennis proporrà le finali di vari tornei ATP e WTA. La giornata si completa con la pallanuoto maschile in campo per la Trinacria Cup e il dinamico ciclismo femminile con la cronometro dell’ottava tappa del Giro di Svizzera. Insomma, un’offerta articolata e completa per una domenica sportiva da seguire con grande passione.

Gli eventi sportivi trasmessi oggi in diretta TV

Basket

02:00 NBA: Oklahoma City-Indiana (Sky Sport NBA, Sky Sport 1)

Basket Femminile

17:30 EuroBasket: Belgio-Repubblica Ceca (Sky Sport 1)

Calcio

00:00 Mondiale per club USA 2025: Salisburgo-Al Hilal (Dazn)

02:00 Mondiale per club USA 2025: Manchester City-Al Ain (Dazn)

18:00 Mondiale per club USA 2025: Juventus-Wydad (Italia 1, Dazn)

20:30 Serie B: Salernitana-Sampdoria (Dazn)

21:00 Europei U21 Slovacchia 2025: Germania-Italia (Rai 1)

21:00 Mondiale per club USA 2025: Real Madrid-Pachuca (Dazn)

Ciclismo Femminile

15:05 Giro di Svizzera, tappa 8 (cronometro): Beckenried-Stockhutte 10,1 km (Eurosport)

Motociclismo

11:00 Moto3, GP Italia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

12:15 Moto2, GP Italia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

14:00 MotoGP, GP Italia (Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8)

Pallanuoto Maschile

16:30 Trinacria Cup: Italia-Spagna (Rai Sport)

Tennis

12:00 WTA 500 Berlino: Finale (Sky Sport Tennis)

13:00 WTA 250 Nottingham: Finale (Sky Sport Arena)

15:00 ATP 500 Queen's: Finale (Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena)

