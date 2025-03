Alessia Orro e l'assalto del Fenerbahce: offerta da capogiro. Milano si "cautela" con Miner e pensa a Bosio

Dalla Turchia arrivano voci sempre più insistenti su un'offerta irrinunciabile fatta alla palleggiatrice della Numia e della Nazionale: possibile il clamoroso trasferimento.

Sembrava tutto già fatto per la prossima stagione, ma in casa Numia forse sarà tempo di dover rivedere i piani. Perché dalla Turchia è arrivata una proposta decisamente troppo allettante per essere lasciata cadere senza nemmeno farci su un pensierino: il Fenerbahce avrebbe messo sul piatto 1,8 milioni di euro complessivi per portare Alessia Orro alla corte di Marco Fenoglio, il tecnico della formazione dove milita Melissa Vargas. E la diretta interessata sembrerebbe essere propensa ad accettare la corte.

Orro, l’offerta monstre: biennale da 600mila a stagione

L’accelerata è arrivata nei giorni scorsi, dopo che il Fener s’è visto inopinatamente buttato fuori dalla Champions League dall’incredibile rimonta del VakifBank, sconfitto 3-0 in trasferta nella gara d’andata ma capace di violare la Ulker Sports Arena (dove si disputerà peraltro la final four che le altre tre italiane, cioè Conegliano, Milano e Scandicci: beffa nella beffa!) al golden set dopo essersi imposto per 3-1 nella gara “regolare”.

Una sconfitta che ha lasciato il segno, tanto che la dirigenza s’è subito messa all’opera per ovviare al problema principale, quello della palleggiatrice: Bojana Drca non è stata all’altezza del compito che l’è stato assegnato, incapace di mettere a suo agio sia Melissa Vargas che la russa Arina Fedorotseva, e pertanto la ricerca di un’alzatrice di livello top ha portato gli emissari turchi a bussare alla porta della Numia, dove appunto è di casa Alessia Orro.

Che di fronte a un biennale da 600mila euro a stagione non è rimasta certo impassibile: 600mila euro è anche la cifra che il Fenerbahce è disposto a versare nelle casse del Consorzio Vero Volley per liberare a palleggiatrice sarda, 27 anni da compiere il prossimo 18 luglio, campionessa olimpica con la nazionale di Julio Velasco a Parigi.

Bosio prima scelta, ma arriverà anche la statunitense Miner

Milano in qualche modo s’è trovata spiazzata dall’offerta ricevuta, sebbene già in passato s’era sentito parlare di un possibile interesse della formazione turca per Orro. La sostituta in realtà sarebbe già stata individuata: si tratta di Francesca Bosio, palleggiatrice attualmente in forza a Novara (di cui è diventata capitano nella stagione corrente), ma che ha un accordo praticamente già ratificato con l’Olympiakos per la prossima stagione (si sta cercando di capire se c’è un modo per recedere senza penali).

Chiaro che la chiamata di Milano rappresenterebbe una svolta nei piani della Bosio: il roster della Numia è pressoché definito, con l’arrivo della schiacciatrice Lanier da Conegliano e dell’opposto Akimova da Novara, oltre che di Sartori da Busto Arsizio per allungare le rotazioni al centro e di Eleonora Fersino da Novara, nuovo libero da alternare con la francese Gelin.

Se partisse Orro, Bosio è la prima scelta assieme alla statunitense Kami Miner, figlia dell’ex giocatore NBA Harold, che peraltro era stata accostata proprio al Fenerbahce nelle scorse settimane (ma non avrebbe accettato l’offerta).