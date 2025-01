Volley femminile, Egonu non basta: Milano perde anche a Novara, Tolok MVP. Lanier salva Conegliano contro Roma

Continua la crisi di Sylla e compagne, battute dal sestetto di Bernardi: rischia pure la Prosecco Doc Imoco, Antropova toglie dai guai Scandicci. Risultati e classifica.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Udite udite, Conegliano ha rischiato di perdere il primo punto del suo campionato. Sospiro di sollievo per le venete, che vanno sotto contro Roma, rischiano la beffa, poi però vincono 3-1, incamerando altri tre punti e mantenendo “perfetta” la propria corsa. Vittoria in quattro set pure per Scandicci a Perugia, mentre perde ancora Milano, nonostante un’immensa Egonu: è Novara a imporsi davanti a 4mila tifosi nel big match di giornata, quasi uno spareggio per il terzo posto.

Volley, Novara vince lo scontro diretto con Milano

Tre a due il risultato in favore del sestetto di Bernardi, bravo a reagire dopo un brutto primo set, a ribaltare la situazione nel terzo e poi a chiudere i conti al tie-break, vinto a 12 grazie al punto decisivo di Ishikawa. Tolok, con 26 punti complessivi, la miglior marcatrice tra le fila della Igor Gorgonzola Novara: è lei l’MVP della serata. Non la top scorer, però, perché Egonu ne fa 28: ancora una straordinaria prestazione per Paoletta ma Milano quest’anno proprio non gira. E ora si ritrova quarta in classifica, lontanissima dal vertice.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Serie A1: Lanier spinge Conegliano, Antropova Scandicci

Successo sofferto per Scandicci nell’anticipo sul campo di Perugia, 1-3 al termine di quattro parziali tiratissimi. Protagonista assoluta Antropova con 32 punti. “Il terzo set, a livello di mentalità, è stato forse uno dei più brutti dell’anno”, il monito del coach toscano Gaspari. Soffre anche Conegliano in casa contro la pericolante Roma, spuntandola 26-24 al quarto set. “È stata una partita strana, ci abbiamo messo un po’ a carburare”, l’ammissione della centrale delle Pantere, Chirichella, a fine match. Tre punti d’oro in chiave salvezza per Cuneo contro Pinerolo, mentre Bergamo, Chieri e Busto Arsizio consolidano la propria posizione in zona playoff.

Volley A1 femminile: risultati 16a giornata

Il quadro completo del sedicesimo turno della Serie A1 Tigotà (terzo di ritorno):

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Savino Del Bene Scandicci 1-3

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Smi Roma 3-1

Eurotek Uyba Busto Arsizio-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-1

Cda Talmassons-Bergamo 0-3

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri 1-3

Honda Olivero Cuneo-Wash4green Pinerolo 3-0

Igor Gorgonzola Novara-Numia Vero Volley Milano 3-2

Volley A1 femminile: la classifica

Conegliano* 45

Scandicci 39

Novara 35

Milano* 32

Bergamo 30

Chieri, Busto Arsizio* 29

Vallefoglia 21

Pinerolo* 15

Firenze 14

Perugia, Cuneo 11

Roma 10

Talmassons 9

*1 partita in meno

Volley femminile: il prossimo turno (11-12/1)

Numia Vero Volley Milano-Honda Olivero Cuneo (11/1 ore 19.30)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Cda Talmassons (11/1 ore 20.30)

Bergamo-Prosecco Doc Imoco Conegliano (12/1 ore 15.30)

Smi Roma-Igor Gorgonzola Novara (12/1 ore 16)

Wash4green Pinerolo-Il Bisonte Firenze (12/1 ore 17)

Reale Mutua Fenera Chieri-Bartoccini-Mc Restauri Perugia (12/1 ore 17)

Savino Del Bene Scandicci-Eurotek Uyba Busto Arsizio (12/1 ore 18)

In Serie A2, nel girone A, l’Omag-Mt San Giovanni passa 3-0 sul campo del fanalino di coda Bam Mondovì con 17 punti di capitan Serena Ortolani. Nel girone B il marito Davide Mazzanti, tecnico dell’Itas Trentino, vince in scioltezza in casa del Tenaglia Abruzzo, a sua volta ultimo in classifica.